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Eingestellt
V-Line
68,6 cm (27")
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
4.2
von 5
39
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Willthor
24/08/2022
Deutschland
Super Monitor
Diesen Monitor besitze ich jetzt seit mehreren Jahren und bin sehr zufrieden mit diesen Monitor. Zum Zeitpunkt, wo ich den Monitor gekauft habe, gab es in dieser Größe nichts Besseres, besonders nicht für diesen Preis.
Vorteile
Guter Sound (für Monitor Lautsprecher), gutes und klares Bild, sehr stabil (hat ein Sturz aus 1,50m ohne Schaden überlebt)
Nachteile
Keine
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Diese Bewertung wurde für 273V5LHSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Allensbachuhu
26/09/2017
Deutschland
Monitorbildschirm
Großer Bildschirm damit kann man 2 Seiten z. B. bei Word ansehen. Scharfe Auflösung.
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Diese Bewertung wurde für 273V5LHSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
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Taiwa
22/04/2017
Deutschland
Wunderbare Technik
Dieser Monitor bringt wunderbare Ergebnisse. Mehr geht nicht. Benutzerfreundlich für einfache Installation ohne Probleme und Fachwissen. 100% Empfehlenswert !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
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Reaktionszeitwert gleich SmartResponse