ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Einfach mitreißend
  • Einfach mitreißend
  • Einfach mitreißend
  • Einfach mitreißend
  • Einfach mitreißend
  • Einfach mitreißend
  • Einfach mitreißend
  • Einfach mitreißend
  • Einfach mitreißend
  • Einfach mitreißend

Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

272E1CA/00

4.5

| (61) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

Einfach mitreißend

Das 68,6 cm (27 ") große Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync-Technologie.

Alle Vorteile anzeigen

Einfach mitreißend

  • E-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia

Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie

Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.

VA-Monitor für überwältigende Bilder bei großem Betrachtungswinkel

Der Philips VA-LED-Monitor verwendet eine erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist er aber für Fotos, das Surfen im Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, der gestochen scharfe Bilder ermöglicht.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

61

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

17/10/2023

Österreich

Österreich

Hervorragendes Preis/Leistungs-Verhältnis

Als erstes möchte ich auf einige Bewertungen auf Amazon eingehen, die die fehlenden Lautsprecher bemängeln. Also, eingebaute Lautsprecher hat nur das Modell ‎328E1CA/00 mit der Bezeichnung HDMI-DP 32 Zoll Curved 4K. Aus Rezessionen auf dieser Plattform habe ich entnommen, dass die Lautsprecher unter Windows 11 nicht funktionieren sollen, weil es nur Treiber bis Windows 10 gibt. Der Philips Monitor Kundenservice hat auf meine diesbezügliche Anfrage an einem Sonntag Abend sehr schnell geantwortet, bereits am Montag vormittags und mir definitiv bestätigt, das Modell 328E1CA hat Lautsprecher und diese funktionieren auch unter Windows 11. Daraufhin habe ich dieses Teil bestellt und bin 100% zufrieden mit meiner Entscheidung. Anstelle eines 49 Zoll Monitors habe ich mich für die 2-Bildschirm-Lösung mit 2x 32 Zoll entschieden und betreibe den Philips zusammen mit meinem bisherigen HP Omen 32c. Das Zusammenspiel der beiden funktioniert optimal. Der Monitor wird als Gaming Monitor beworben, über die Gaming Qualitäten kann ich nichts sagen, ich nutze ihn überwiegend für Office Anwendungen. Hier hat er keinerlei Schwachpunkte. Die Lautsprecher funktionieren unter Windows 11 einwandfrei. Man darf selbstverständlich keine High-End Qualität aus 2x 3 Watt Lautsprechern erwarten, aber zur normalen Musik- oder Videowiedergabe sind sie durchaus geeignet, übertreffen sogar meine Erwartung. Auf diese Weise konnte ich die beiden externen Lautsprecher, die ich vorher verwenden musste, weil der HP Omen nämlich keine eingebauten hat, wieder abstecken. Der Standfuß aus Metall bietet sicheren Halt, die Bildqualität ist TOP, absolut flimmerfrei, das Gerät bietet zahlreiche Modi zur Einstellung, die dem persönlichen Sehempfinden entsprechen und was für mich auch sehr wichtig ist, die Einstelltasten befinden sich an der Geräteunterseite und nicht wie bei manchen Monitoren hinten. Den günstigen Preis auch noch mit einbezogen ist der Philips 328E1CA eine klare Empfehlung.

Vorteile

Integrierte Lautsprecher, stabiler Standfuß, hohe Auflösung, schnelle Reaktionszeit

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Date of Use 2023-09-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 328E1CA Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Date of Use 2023-09-17

28/06/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einfach perfekt

Ich habe einige Zeit nach einer perfekten Lösung für's Home-Office gesucht. Dieser Bildschirm erfüllt meine Erwartungen voll und ganz, tolles Bild, perfekte Größe, was will man mehr? Einzig die Lautsprecher konnte ich bislang nicht aktivieren (es kommt kein Ton über HDMI), obwohl das Wiedergabegerät beim Speaker-Symbol angezeigt wird. Aber dies ist sicherlich eine Frage des Settings und für mich nicht relevant. Aber was das Bild angeht, Preis-Leistung unschlagbar!!

Vorteile

perfekte Größe für den Schreibtisch, sofort "da", tolles Bild, 100%ig zufrieden

Nachteile

z.Z. kein Sound, aber evtl Setting/Einstellungsproblem meinerseits?

Diese Bewertung wurde für 325E1C Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Date of Use 2020-12-28

Diese Bewertung wurde für 325E1C Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst

Date of Use 2020-12-28

04/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Guter Monitor zum fairen Preis

Ein 32 Zoll Curved Monitor zu einem unschlagbaren Preis. Klare Kaufempfehlung.

Vorteile

Qualität, Support

Nachteile

Nicht höhenverstellbar, Reaktionszeit

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 322E1C Geschwungenes Full HD-LCD-Display verfasst

Date of Use 2020-12-03

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 322E1C Geschwungenes Full HD-LCD-Display verfasst

Date of Use 2020-12-03

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Radius der Monitorkrümmung in Millimeter

  2. Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  5. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.