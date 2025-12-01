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Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

271E1SCA/00

4.1

| (22) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Einfach mitreißend

Das 68,6 cm (27 ") große Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync-Technologie.

Alle Vorteile anzeigen

Einfach mitreißend

  • E-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia

Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

22

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

01/12/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Schönes Design

Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2025-11-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2025-11-01

08/05/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Produkt

Super Produkt so soll es sein, kann man weiterempfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2020-11-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2020-11-08

07/05/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt hat großartige Funktionen.

Es war einer gute wahl, bin froh so einer Monitor gewählt habe.

Vorteile

Sparsam

Nachteile

Kenne ich nicht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2020-11-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2020-11-07

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Haftungsausschlüsse

  1. Radius der Monitorkrümmung in Millimeter

  2. Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  5. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.