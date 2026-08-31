ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Label für Energieeffizienz
    Produktfoto von vorne
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Label für Energieeffizienz
    Produktfoto von vorne
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto

Gaming MonitorFull HD Gaming-Monitor

25M2N5200P/00

Bestes Gaming-Erlebnis

Ein Gaming-Monitor, der das Beste aus beiden Welten bietet. Mit SmartContrast und der Kombination aus AMD FreeSync Premium-Technologie und einer Aktualisierungsrate von 280 Hz verspricht dieses Produkt flüssiges Gaming ohne Verzögerungen und keine Beeinträchtigungen bei der Bildgebung.

Alle Vorteile anzeigen

Bestes Gaming-Erlebnis

  • Evnia 5000

  • 25 (24,5"/62,2 Diagonale)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium, kein Tearing und Ruckeln, flüssiges Gaming

AMD FreeSync™ Premium, kein Tearing und Ruckeln, flüssiges Gaming

Beim Gaming sollten Ruckeln und kaputte Frames gar nicht erst auftreten. AMD FreeSync™ Premium ermöglicht Spielern ein flüssiges Spielerlebnis ohne Tearing bei höchster Leistung. Es werden keine Kompromisse gemacht – Spielen Sie ungestört mit schneller Aktualisierungsrate, Low Framerate Compensation und geringer Latenz.

Bahnbrechende Bildwiederholrate von 280Hz für flüssigstes Gameplay

Bahnbrechende Bildwiederholrate von 280Hz für flüssigstes Gameplay

Das Philips Evnia 280 Hz Display hebt Ihr Gaming-Erlebnis auf eine neue Ebene. Die geringe Eingangsverzögerung bietet Ihnen in Verbindung mit der Technologie für variable Bildwiederholraten einen immersiven Gaming-Vorteil. Zudem sorgt unser hochauflösendes Panel mit weitem Betrachtungswinkel für ein realistisches Gaming-Erlebnis mit unübertroffener Farbgenauigkeit. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Der verstellbare Standfuß bietet Ihnen den Komfort, den Sie verdienen, und die flimmerfreie Technologie ermöglicht eine augenschonende Darstellung, damit Sie ohne gesundheitliche Bedenken weiterspielen können.

Niedrige Eingabeverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen Geräten und Monitor

Niedrige Eingabeverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen Geräten und Monitor

Die Eingangsverzögerung ist die Zeit, die zwischen dem Ausführen einer Aktion mit angeschlossenen Geräten und der Anzeige des Ergebnisses auf dem Bildschirm vergeht. Eine geringe Eingangsverzögerung reduziert die Verzögerung zwischen der Eingabe eines Befehls über Ihre Geräte und dessen Anzeige auf dem Monitor. Dies verbessert insbesondere das Spielerlebnis bei Videospielen, bei denen es auf schnelle Reaktionen ankommt, und ist besonders wichtig für rasante, wettbewerbsorientierte Spiele.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem DP-Eingang.

  3. Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.

  4. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  5. Smart MBR passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MBR eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.

  6. Smart MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.

  7. Adobe RGB und DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976, sRGB-Bereich basierend auf CIE1931, NTSC-Bereich und RGB-Bereich basierend auf CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  9. NVIDIA® G-SYNC® Support-Schnittstelle: DisplayPort

  10. Stellen Sie sicher, dass Sie den NVIDIA® G-SYNC®-Treiber auf die neueste Version aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie auf der NVIDIA-Website unter https://www.nvidia.com/

  11. Stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte NVIDIA® G-SYNC® unterstützt

  12. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.