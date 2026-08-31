Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
24M2N3200S/01
Mehr fürs Gaming
Mit diesem schnellen IPS-Monitor können Sie mit ultimativer Präzision und einer Geschwindigkeit von 180 Hz spielen. Mit gestochen scharfen HDR-Bildern und einer garantierten Full HD-Auflösung sorgt dieser Monitor für ein hervorragendes Gaming-Erlebnis.
Evnia 3000
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
1920 x 1080 (Full HD)
Sie spielen intensives, kompetitives Gaming. Dies erfordert einen Monitor mit ruckelfreien Bildern ohne Verzögerungen. Dieser Monitor baut das Bild bis zu 180 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv schneller als ein Standardmonitor. Bei einer niedrigeren Bildrate kann es den Anschein haben, dass Ihre Feinde auf dem Bildschirm von Ort zu Ort springen, sodass sie schwerer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 180 Hz hingegen erhalten Sie diese ausschlaggebenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm, die die feindliche Bewegung in einem fließenden Bewegungsablauf darstellen, sodass Sie Ihre Feinde leicht anvisieren können. Die extrem niedrige Eingangsverzögerung ohne Tearing macht diesen Philips Monitor zu Ihrem perfekten Gamingpartner.
Die Eingangsverzögerung ist die Zeit, die zwischen dem Ausführen einer Aktion mit angeschlossenen Geräten und der Anzeige des Ergebnisses auf dem Bildschirm vergeht. Eine geringe Eingangsverzögerung reduziert die Verzögerung zwischen der Eingabe eines Befehls über Ihre Geräte und dessen Anzeige auf dem Monitor. Dies verbessert insbesondere das Spielerlebnis bei Videospielen, bei denen es auf schnelle Reaktionen ankommt, und ist besonders wichtig für rasante, wettbewerbsorientierte Spiele.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Bewertungen
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Antwortzeitwert gleich SmartResponse
Smart MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
Smart MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
Adobe RGB- und DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976, sRGB-Fläche basierend auf CIE1931, NTSC-Fläche basierend auf CIE1976.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.
Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein.