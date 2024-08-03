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Bislang unerreicht lebendige, gestochen scharfe Bilder
Der Philips V-Line Wide-View-Monitor bietet eine bislang unerreichte Bildqualität, enthält viele wichtige Funktionen und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Adaptive-Sync sorgt für eine reibungslose Videoanzeige. Durch Funktionen wie Blendschutz, LowBlue-Modus und Flimmerfreiheit ist er zudem besonders schonend für Ihre Augen.
V-Line
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!
4.2
von 5
12
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Verifizierter Käufer
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Vorteile
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Nachteile
Not recognisable on system without drivers.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-08-03
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 272V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-08-03
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Vorteile
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Nachteile
Build in speakers are not the best, but they do the job
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-01-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2022-01-01
GGran
14/09/2022
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Lovely picture
The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2021-08-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 242V8A LCD monitor verfasst
Datum der Benutzung 2021-08-14
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.