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Eingestellt
Großer Full HD-Bildschirm für eine optimale Anzeige
Erleben Sie vielseitigen Genuss mit diesem attraktiven und qualitativ hochwertigen 16:9 Full HD-Monitor mit 1080p! Mit DVI- und VGA-Anschlüssen, Auto Format, SmartContrast und einem Hochglanz-Design ist der 241E1 optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet.
61 cm (24") breit, E-line
1.920 x 1.080 Full HD
Die einfache Bildformatsteuerung von Philips, bedienbar über die graphische Benutzeroberfläche, wechselt zwischen dem 4:3-Format und Breitbildformat, um das Bildformat des Displays an den Inhalt anzupassen. So kann mit Dokumenten im Breitbildformat ohne Scrollen gearbeitet werden, und Breitbild-Medien können im Breitbild-Format störungsfrei dargestellt werden.
Philips ist bestrebt, für seine Monitore nachhaltige und umweltfreundliche Materialien zu verwenden. Alle Kunststoffteile, Gehäuseteile aus Metall sowie das Verpackungsmaterial sind zu 100 % recycelbar. Bei einigen Modellen verwenden wir bis zu 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Wir halten uns außerdem strikt an die RoHS-Normen, um eine wesentliche Reduktion bzw. die Eliminierung von giftigen Stoffen wie Blei zu gewährleisten. Der Quecksilbergehalt in den Monitoren mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung wurde erheblich gesenkt während die Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung bereits vollständig ohne Quecksilber hergestellt werden. Besuchen Sie Philips unter http://www.asimpleswitch.com/global/, um mehr zu erfahren.
Ein Bildformat drückt die Breite eines Videobildes im Vergleich zu dessen Höhe aus. Das Breitbildformat 16:9 gilt vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen und dem europäischen Digitalfernsehen als Standard. Das native Bildformat 16:9 eignet sich hervorragend für Spiele und Videos, die ohne Balken oben und unten und ohne Qualitätsverlust, der durch das Skalieren (Verändern eines Bildes für unterschiedliche Bildschirmgrößen) verursacht wird, wiedergegeben werden können.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
gerardus51
16/06/2013
Nederland
dit product is uitstekend voor mijn gebruik
Het product wat ik heb is een lcd scherm van Philips Dit scherm heeft een resolutie van 1080 wat mooie kleuren kleuren weergeeft Ik ben hier zeer happy mee
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 244E1SW LCD monitor with HDMI , Audio verfasst
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