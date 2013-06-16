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LCD-Monitor mit Touch-Technologie

241E1SW/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Großer Full HD-Bildschirm für eine optimale Anzeige

Erleben Sie vielseitigen Genuss mit diesem attraktiven und qualitativ hochwertigen 16:9 Full HD-Monitor mit 1080p! Mit DVI- und VGA-Anschlüssen, Auto Format, SmartContrast und einem Hochglanz-Design ist der 241E1 optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet.

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Großer Full HD-Bildschirm für eine optimale Anzeige

  • 61 cm (24") breit, E-line

  • 1.920 x 1.080 Full HD

Einfache Bildformatsteuerung wechselt zwischen Breitbild- und 4:3-Format

Einfache Bildformatsteuerung wechselt zwischen Breitbild- und 4:3-Format

Die einfache Bildformatsteuerung von Philips, bedienbar über die graphische Benutzeroberfläche, wechselt zwischen dem 4:3-Format und Breitbildformat, um das Bildformat des Displays an den Inhalt anzupassen. So kann mit Dokumenten im Breitbildformat ohne Scrollen gearbeitet werden, und Breitbild-Medien können im Breitbild-Format störungsfrei dargestellt werden.

Die umweltfreundlichen Materialien entsprechen internationalen Standards.

Philips ist bestrebt, für seine Monitore nachhaltige und umweltfreundliche Materialien zu verwenden. Alle Kunststoffteile, Gehäuseteile aus Metall sowie das Verpackungsmaterial sind zu 100 % recycelbar. Bei einigen Modellen verwenden wir bis zu 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Wir halten uns außerdem strikt an die RoHS-Normen, um eine wesentliche Reduktion bzw. die Eliminierung von giftigen Stoffen wie Blei zu gewährleisten. Der Quecksilbergehalt in den Monitoren mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung wurde erheblich gesenkt während die Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung bereits vollständig ohne Quecksilber hergestellt werden. Besuchen Sie Philips unter http://www.asimpleswitch.com/global/, um mehr zu erfahren.

16:9 Anzeige für Spiele und Videos im Breitbildformat

Ein Bildformat drückt die Breite eines Videobildes im Vergleich zu dessen Höhe aus. Das Breitbildformat 16:9 gilt vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen und dem europäischen Digitalfernsehen als Standard. Das native Bildformat 16:9 eignet sich hervorragend für Spiele und Videos, die ohne Balken oben und unten und ohne Qualitätsverlust, der durch das Skalieren (Verändern eines Bildes für unterschiedliche Bildschirmgrößen) verursacht wird, wiedergegeben werden können.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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1

16/06/2013

Nederland

Nederland

dit product is uitstekend voor mijn gebruik

Het product wat ik heb is een lcd scherm van Philips Dit scherm heeft een resolutie van 1080 wat mooie kleuren kleuren weergeeft Ik ben hier zeer happy mee

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 244E1SW LCD monitor with HDMI , Audio verfasst

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