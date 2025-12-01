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MonitorGeschwungener Full-HD LCD-Monitor

241E1SCA/00

4.1

| (22) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Einfach mitreißend

Das 59,9 cm (24") große Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync-Technologie.

Alle Vorteile anzeigen

Einfach mitreißend

  • E-Line

  • 24 (23,6"/59,9 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

HDMI sichert universelle digitale Anschlussmöglichkeiten

Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.

SmartImage Spielmodus, für Spieler optimiert

Das neue Philips Gaming Display verfügt über eine OSD-Steuerung mit Schnellzugriff (speziell auf Spieler abgestimmt) und bietet Ihnen mehrere Optionen. Der "FPS"-Modus (First Person Shooting) verbessert dunkle Bereiche in Spielen und ermöglicht Ihnen, versteckte Objekte in solchen Bereichen zu sehen. Der "Racing"-Modus stellt das Display auf die schnellste Reaktionszeit und hohe Farbwiedergabe ein, und nimmt zusätzlich Bildanpassungen vor. Der "RTS"-Modus (Real Time Strategy) verfügt über einen speziellen SmartFrame-Modus, der das Hervorheben des bestimmten Bereichs ermöglicht und Größen- und Bildänderungen erlaubt. "Gamer 1" und "Gamer 2" ermöglicht das Speichern individueller Einstellungen für unterschiedliche Spiele, um die beste Leistung sicherzustellen.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.1

von 5

22

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

01/12/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Schönes Design

Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2025-11-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2025-11-01

08/05/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Produkt

Super Produkt so soll es sein, kann man weiterempfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2020-11-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2020-11-08

07/05/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt hat großartige Funktionen.

Es war einer gute wahl, bin froh so einer Monitor gewählt habe.

Vorteile

Sparsam

Nachteile

Kenne ich nicht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2020-11-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2020-11-07

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Haftungsausschlüsse

  1. Radius der Monitorkrümmung in Millimeter

  2. Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  5. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.