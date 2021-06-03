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Gestochen scharfe Bilder, effiziente Leistung
Der Philips PowerSensor Monitor verwendet 85 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.
B-Line
24 (24,1"/61,1 cm Diagonale)
1.920 x 1.200 (WUXGA)
SmartErgoBase ist ein Monitorstandfuß, der ergonomischen Anzeigekomfort und Kabelmanagement ermöglicht. Er lässt sich für maximalen Komfort in verschiedenen Winkeln schwenken, neigen und drehen. Der höhenverstellbare Standfuß garantiert die optimale Betrachtungshöhe und verringert so die körperliche Belastung auch bei langen Arbeitstagen. Das Kabelmanagement macht Schluss mit dem Kabelsalat und schafft professionelle Ordnung am Arbeitsplatz.
Diese Philips Monitore verfügen über unzählige Konnektivitätsoptionen und mehrere Anschlüsse wie VGA, DisplayPort oder Universal-HDMI-Anschluss, sodass Sie unkomprimierte Audio- und Videoinhalte mit hoher Auflösung genießen können. Die USB-Verbindung stellt Datenübertragung mit überragender Geschwindigkeit bei gleichzeitiger universeller Konnektivität sicher. Ganz gleich, welche Quelle Sie nutzen, dieser Philips Monitor stellt sicher, dass Ihre Investition sich noch lange lohnt!
Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.
4.3
von 5
8
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Juhu1
03/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Monitor
Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
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Diese Bewertung wurde für Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor verfasst
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otto52
20/03/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Praktisch, handlich, kompakt
Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.
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JanUitDeventer
17/04/2018
Nederland
Perfect beeldscherm
Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.
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Diese Bewertung wurde für Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor verfasst
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Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse