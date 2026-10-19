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Eingestellt
240B1CB/00
Großes ergonomisches Display zur Steigerung der Produktivität
Mit Funktionen wie SmartImage, einem Frontstereolautsprecher, einem USB-Anschluss und dem Ergo Fuß trägt der energiesparende Monitor 240B1 zur Steigerung Ihrer Produktivität bei.
61 cm (24") breit, B-line
Format 16:10
SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Bilder, Unterhaltung, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!
Mit dem Schwenk- und Neigemechanismus des Standfußes kann der Monitor nach vorn oder hinten geschwenkt bzw. geneigt werden.
EnergyStar ist ein von der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) gefördertes Programm zur effizienteren Energienutzung, das auch in vielen anderen Ländern unterstützt wird. Die EnergyStar-Zertifizierung garantiert Ihnen, dass das von Ihnen gekaufte Produkt die aktuellen Energieeffizienz-Standards erfüllt und während des Betriebs auf allen Ebenen möglichst wenig Energie verbraucht. Die neuen Philips Monitore sind gemäß den EnergyStar 5.0-Spezifikationen zertifiziert, und erfüllen bzw. übertreffen die geltenden Standards. So muss ein Gerät gemäß EnergyStar 5.0 im Ruhemodus weniger als 1 Watt verbrauchen. Die Philips Monitore hingegen verbrauchen weniger als 0,5 Watt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energystar.gov.
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