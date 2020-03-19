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Eingestellt
Ultraflacher Full HD LED TV
Erleben Sie Spaß auch unterwegs. Der kompakte Philips 5400 eignet sich perfekt für Camping sowie Road- und Bootstrips. Alles, was Sie benötigen, ist im Lieferumfang enthalten – also einfach in Ihre 12-Volt-Steckdose stecken und auch unterwegs auf keine Annehmlichkeiten von Zuhause mehr verzichten.
55 cm (22")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Schließen Sie Ihren Fernseher ganz einfach unterwegs mithilfe eines 12 Volt Kabels in Ihrem Auto, LKW, Wohnwagen, Boot oder an jeder anderen 12 Volt Stromquelle an.
Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.
4.1
von 5
14
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Sir Wollers
19/03/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
unkomplitzie Inbetriebnahme
Der Fernseher läuft über den terrestschen Kanal und auch SAT. Gleichzeitig ist der Rundfukempfang möglich. Die Umschaltung zwischen den Listen, wie auch die Sender- wahl ist einfach und sehr übersichtlich gelöst. Ach die Fernbedienung ist sehr ansprechend, die Umschalt-Tasten sollten besser erkennbar sein, starkere Gravur etc.
Vorteile
Super Handling
Nachteile
Tonfülle, für diese Preisklasse aber total OK
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-02-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-02-19
HaFoe
20/12/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gut als Zweitgerät für´s Arbeitszimmer o. ä.
Erfüllt genau den ihm zugedachten Zweck bei mir als zusätzlicher TV
Vorteile
Klein aber sehr gutes Bild; eingebauter Sat-Tuner, Anschlüsse für DVD-Spieler (HDMI), VCR (Scart)t
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-11-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-11-20
Morin
05/09/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
würde ich sofort wieder kaufen
Dieses Gerät hat ein ganz tolles Bild, wunderbare Farben und ist sehr einfach zu bedienen.
Vorteile
leichtes Handling
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2018-08-05
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2018-08-05
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.