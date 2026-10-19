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Eingestellt
226V6QSB6/00
Große LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie kristallklare, lebendige Bilder auf diesem schlanken Philips Monitor. Dank SmartContrast, das für satte und helle Bilder sorgt, ist dieser Monitor optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet!
V-line
22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)
Full HD (1.920 x 1.080)
AH-IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit AH-IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
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