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Eingestellt
226E9QSB/01
Gestochen scharfe Details – ein Design, das Grenzen überschreitet
Dieser elegante Brilliance Monitor bietet die beste Bildqualität und überschreitet die Grenzen des herkömmlichen Fernsehens. Das Display mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht es Ihnen, von jedem Blickwinkel aus gestochen scharfe und lebendige Bilder zu genießen. Die flimmerfreie Bildwiedergabe sorgt für geringere Augenermüdung nach langem Fernsehen.
E-Line
22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.
Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.
Bewertungen
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Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.