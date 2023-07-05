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Eingestellt
S-Line
22 Zoll (55,9 cm)
1.680 x 1.050
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
SmartErgoBase ist ein Monitorstandfuß, der ergonomischen Anzeigekomfort und Kabelmanagement ermöglicht. Seine vielen Einstellungsmöglichkeiten ermöglichen eine optimale Positionierung, die auch lange Arbeitstage erträglich macht. Das Kabelmanagement macht Schluss mit dem Kabelgewirr und schafft Ordnung am Arbeitsplatz.
Dank SmartErgoBase kann der Philips Monitor fast bis auf Tischhöhe verstellt werden, um Ihnen einen bequemen Blickwinkel zu ermöglichen. Der geringe Abstand zwischen Rahmen und Tisch eignet sich optimal für Gleitsichtbrillenträger. Zudem kann der Monitor auf unterschiedliche Höhen eingestellt werden, sodass Sie mit Ihrem bevorzugten Winkel und in Ihrer bevorzugten Höhe arbeiten und so Ermüdungen und Belastungen vermeiden können.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Piri1974
05/07/2023
België
Perfect office scherm.
Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.
Vorteile
Goed scherm.
Nachteile
Geen ingebouwde luidspreker.
Diese Bewertung wurde für Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst
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winkmarc
21/06/2013
België
Verifizierter Käufer
uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden
Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst
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