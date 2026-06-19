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Eingestellt
220B4LPCB/00
B-line
22 Zoll (55,9 cm)
1680 x 1050
PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 80 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert.
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
SmartErgoBase ist ein Monitorstandfuß, der ergonomischen Anzeigekomfort und Kabelmanagement ermöglicht. Er lässt sich für maximalen Komfort in verschiedenen Winkeln schwenken, neigen und drehen. Der höhenverstellbare Standfuß garantiert die optimale Betrachtungshöhe und verringert so die körperliche Belastung auch bei langen Arbeitstagen. Das Kabelmanagement macht Schluss mit dem Kabelsalat und schafft professionelle Ordnung am Arbeitsplatz.
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