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Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

196V4LAB2/00

4.7

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

Genießen Sie lebendige LED-Bilder mit diesem attraktiven Monitor in Hochglanzdesign. Mit Stereo-Lautsprechern und SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!

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Mit Stereo-Lautsprechern

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-line

  • 47 cm (18,5")

VESA-Halterung ermöglicht Flexibilität

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

Umweltfreundlicher Monitor ohne Quecksilber

Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.7

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

30/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

very clear picture

I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.

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Diese Bewertung wurde für 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight verfasst

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26/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

This monitor has great clarity

Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.

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01/08/2013

België

België

Satisfait

Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité

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Diese Bewertung wurde für 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED verfasst

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