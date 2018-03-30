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Eingestellt
Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige LED-Bilder mit diesem attraktiven Monitor in Hochglanzdesign. Mit Stereo-Lautsprechern und SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!
V-line
47 cm (18,5")
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.
4.7
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
vannuzzo
30/03/2018
United Kingdom
very clear picture
I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.
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Diese Bewertung wurde für 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight verfasst
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errins
26/05/2014
United Kingdom
This monitor has great clarity
Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.
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Diese Bewertung wurde für 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight verfasst
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Emile139
01/08/2013
België
Satisfait
Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité
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Diese Bewertung wurde für 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED verfasst
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