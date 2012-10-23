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Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

196V3LAB5/00

4.3

| (14) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

Dieser schicke und schlanke Monitor ist einfach großartig in der Verwendung. Funktionen wie SmartContrast sorgen für satte helle Bilder, und die Stereo-Lautsprecher bieten einen noch umfangreicheren Multimediagenuss. Somit ist dieser Monitor optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet!

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Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-line

  • 47 cm (18,5")

Kleine Stellfläche passt zu jedem Stil

Umweltfreundlicher Monitor ohne Quecksilber

Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.

Schickes, schlankes Hochglanzdesign

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.3

von 5

14

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

1

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight verfasst

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23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

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17/12/2013

España

España

Perfecta relación calidad/precio

Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight verfasst

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