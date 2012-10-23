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Eingestellt
Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
Dieser schicke und schlanke Monitor ist einfach großartig in der Verwendung. Funktionen wie SmartContrast sorgen für satte helle Bilder, und die Stereo-Lautsprecher bieten einen noch umfangreicheren Multimediagenuss. Somit ist dieser Monitor optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet!
V-line
47 cm (18,5")
Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.
4.3
von 5
14
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
cliffy
23/10/2012
United Kingdom
Verifizierter Käufer
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight verfasst
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cliffy
23/10/2012
United Kingdom
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
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jumanpar
17/12/2013
España
Perfecta relación calidad/precio
Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight verfasst
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