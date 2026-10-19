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BrillianceLCD-Monitor mit SmartImage

190S1CS/00

Ergonomischer Monitor zur Steigerung der Produktivität

Mit Funktionen wie SmartImage, SmartContrast, SmartControl und TrueVision trägt der energiesparende Monitor 190S1 zur Steigerung Ihrer Produktivität bei.

Alle Vorteile anzeigen

Ergonomischer Monitor zur Steigerung der Produktivität

  • 48 cm (19") breit, S-line

  • Format 16:10

Schwenk- und neigbar für den idealen Betrachtungswinkel

Mit dem Schwenk- und Neigemechanismus des Standfußes kann der Monitor nach vorn oder hinten geschwenkt bzw. geneigt werden.

EPEAT Silber garantiert eine geringere Umweltbelastung

EPEAT Silver-zertifizierte Philips Monitore gewährleisten Gesundheits- und Umweltschutz; außerdem sind sie äußerst energieeffizient und stellen so eine geringe Emission der für die Klimaveränderung verantwortlichen Treibhausgase sicher. Das EPEAT-Programm (Electronic Product Environmental Assessment Tool) hilft Kunden beim Bewerten, Vergleichen und Auswählen von Monitoren basierend auf 51 Umweltkriterien, die von der US EPA (US Environmental Protection Agency) unterstützt werden. EPEAT Silver ist nur dort gültig, wo Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie www.epeat.net, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

Dual Input akzeptiert sowohl analoge VGA- als auch digitale DVI-Signale

Dual Input bietet Anschlüsse für den Eingang von analogen VGA-Signalen und digitalen DVI-Signalen.

Technische Daten

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