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Eingestellt
190S1CS/00
Ergonomischer Monitor zur Steigerung der Produktivität
Mit Funktionen wie SmartImage, SmartContrast, SmartControl und TrueVision trägt der energiesparende Monitor 190S1 zur Steigerung Ihrer Produktivität bei.
48 cm (19") breit, S-line
Format 16:10
Mit dem Schwenk- und Neigemechanismus des Standfußes kann der Monitor nach vorn oder hinten geschwenkt bzw. geneigt werden.
EPEAT Silver-zertifizierte Philips Monitore gewährleisten Gesundheits- und Umweltschutz; außerdem sind sie äußerst energieeffizient und stellen so eine geringe Emission der für die Klimaveränderung verantwortlichen Treibhausgase sicher. Das EPEAT-Programm (Electronic Product Environmental Assessment Tool) hilft Kunden beim Bewerten, Vergleichen und Auswählen von Monitoren basierend auf 51 Umweltkriterien, die von der US EPA (US Environmental Protection Agency) unterstützt werden. EPEAT Silver ist nur dort gültig, wo Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie www.epeat.net, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
Dual Input bietet Anschlüsse für den Eingang von analogen VGA-Signalen und digitalen DVI-Signalen.
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