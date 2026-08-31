USB-Port für den mühelosen Anschluss von Peripheriegeräten

Mit dem USB-Port können Sie ganz bequem Ihre Plug & Play Multimedia-Geräte anschließen, wie z. B. USB-Speichergeräte, Kameras, externe Festplatten, Webcams, PDAs, Drucker und viele andere Geräte mit USB-Anschluss. Der leicht zugängliche USB 2.0-Port am Monitor ermöglicht die Übertragung von USB 2.0-Signalen an den Computer. Beachten Sie, dass viele Geräte, wie z. B. Kameras und externe Festplatten, separat mit Strom versorgt werden müssen, da Sie über Stromanforderungen verfügen, die der USB-Port des Monitors nicht erfüllt.