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BrillianceLCD-Breitbild-Monitor

190BW9CS/00

Ergon. Breitbild-Monitor mit hoher Auflösung für prof. Einsatz

Besseres Breitbild-Display: Philips Brilliance 190BW9 mit einer Auflösung von 1680 x 1050 Pixel für exzellente LCD-Qualität, Compact Ergo Fuß, integrierte Lautsprecher, Vista-kompatibel und ein umweltfreundliches Design.

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Ergon. Breitbild-Monitor mit hoher Auflösung für prof. Einsatz

  • 48 cm (19") breit

  • WSXGA+

USB-Port für den mühelosen Anschluss von Peripheriegeräten

Mit dem USB-Port können Sie ganz bequem Ihre Plug & Play Multimedia-Geräte anschließen, wie z. B. USB-Speichergeräte, Kameras, externe Festplatten, Webcams, PDAs, Drucker und viele andere Geräte mit USB-Anschluss. Der leicht zugängliche USB 2.0-Port am Monitor ermöglicht die Übertragung von USB 2.0-Signalen an den Computer. Beachten Sie, dass viele Geräte, wie z. B. Kameras und externe Festplatten, separat mit Strom versorgt werden müssen, da Sie über Stromanforderungen verfügen, die der USB-Port des Monitors nicht erfüllt.

Unterstützt Windows Vista

Die Monitore von Philips unterstützen Windows Vista, das neue hochmoderne und anspruchsvolle Windows Betriebssystem mit seiner farbenfrohen, interaktiven Benutzeroberfläche. Windows Vista macht Ihr Entertainment-Erlebnis noch intensiver, erhöht Ihre Produktivität und unterstützt Sie bei PC-Arbeiten zuhause und im Büro durch die schnelle und einfache Anzeige, Suche und Verwaltung wichtiger Informationen und Spiele.

SmartImage: Optimale benutzerfreundliche Anzeigequalität

SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Bilder, Unterhaltung, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

Technische Daten

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