Helle Innenbeleuchtung, damit Sie alles in Ihrem Auto sehen

Telefon, Schlüssel oder der fehlende linke Schuh Ihres Kindes – wir alle mussten schon einmal in einem schlecht beleuchteten Auto nach einem Gegenstand suchen. Mit der Philips LED-Innenbeleuchtung erhalten Sie ein warmes, helles und gleichmäßiges indirektes Licht. Wenn Sie also das nächste Mal etwas im Kofferraum, im Handschuhfach oder auf dem Boden Ihres Autos suchen, sehen Sie genau, was Sie tun, und finden alle Gegenstände mit Leichtigkeit.