Bessere Lichtkontraste für ein sichereres, spannenderes Fahrgefühl

Bei Nachtfahrten kommt das Sehvermögen an seine Grenzen. Ungünstige Lichtverhältnisse oder Blendung durch andere Fahrzeuge verringern Ihre Fähigkeit, den Kontrast zwischen Objekten wahrzunehmen. Hindernisse, wie z. B. Fußgänger auf der Straße, sind dann nur schwer zu erkennen. Dank der speziellen Farbtemperatur der Philips RacingVision Scheinwerferlampen (verfügbar in H4 und H7) können Ihre Augen besser fokussieren und Kontraste in der Entfernung wahrnehmen. So werden Sie zum sichereren Verkehrsteilnehmer. Und mit den neuen Maßstäben wird die Fahrt in der Dunkelheit zum aufregenden Fahrerlebnis.