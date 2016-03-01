Mach dich bereit für den Sommer Jetzt kaufen
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Mach dich bereit für den Sommer Jetzt kaufen

Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    PHILIPS LUMEA

    Bis zu 8 Wochen seidig glatte Haut – dank IPL Technologie

    SC2009/00

    Sanfte langanhaltende Haarentfernung ohne Schmerzen

    Geeignet für die Anwendung an Beinen, Bikinizone, Achseln & Gesicht

    Sicher & effektiv für die Behandlung zu Hause – getestet von Dermatologen

      €499,99*

        * Unverbindliche Preisempfehlung 

    Bewertungen  

    Was Anwenderinnen und Experten sagen

    Woman Marken Jury

    94% der Woman Testerinnen sind von einer einfacheren Handhabung von Philips Lumea begeistert.

     

    "leichte Bedienung - Klasse Gerät"

     

    Bewertung lesen

    Petra51

     

    "Tolles Ergebnis mit langanhaltender Wirkung"

     

     

    Bewertung lesen

    swhite

    Mehr Bewertungen

    Produkte  

    Welches Lumea-Modell passt zu mir?

    SC2009/00

    Lumea Prestige

    SC1997/00

    Lumea Advanced

    SC1983/00

    Lumea Essential

    Unverbindliche Preisempfehlung

    € 499,99

    € 399,99

    € 249,99

    High Performance - Lampe

    Bietet > 250.000 Lichtimpulse

    Bietet > 250.000 Lichtimpulse

    Bietet > 200.000 Lichtimpulse

    Hauttonsensor

    Integrierter UV-Filter

    Schützt die Haut vor UV-Licht

    Schützt die Haut vor UV-Licht

    Schützt die Haut vor UV-Licht

    Anwendungsbereiche 

    Beine

    Bikinizone

    Achseln

    Arme

    Gesicht

    Beine

    Bikinizone

    Achseln

    Arme

    Gesicht

    Beine

    Bikinizone

    Achseln

    Arme

    Gesicht

    Aufsätze - Präzisionsaufsatz für die Bikinizone (2 cm²)

    Aufsätze - Präzisionsaufsatz für das Gesicht (2 cm²)

    Aufsätze - Großer Körperaufsatz (4 cm²)

    Aufsätze - Körperaufsatz (2,7 cm²)

    Behandlunsgzeit für beide Unterschenkel

    15 min.

    15 min.

    24 min.

    Geld-Zurück-Garantie

    90 Tage

    90 Tage

    90 Tage

    Weitere Infos
    Weitere Infos
    Weitere Infos

    Geld-zurück-Garantie

    Testen Sie ohne Risiko unsere Lumea Produkte! Wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie das Gerät innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum an uns zurückschicken. Sie erhalten den Kaufpreis, maximal jedoch die UVP, innerhalb von 4-6 Wochen an die angegebene Bankverbindung zurückerstattet.

     

    Rücksendung nur in Originalverpackung mit original Kaufbeleg sowie Angabe von Adresse und Bankverbindung.

    Geld-zurück-Garantie einlösen

    Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

    Ich verstehe

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.