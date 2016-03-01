Suchbegriffe
PHILIPS LUMEA
SC2009/00
94% der Woman Testerinnen sind von einer einfacheren Handhabung von Philips Lumea begeistert.
"leichte Bedienung - Klasse Gerät"
Petra51
"Tolles Ergebnis mit langanhaltender Wirkung"
swhite
|
Produkte
Welches Lumea-Modell passt zu mir?
|
|
|
|
Unverbindliche Preisempfehlung
|
|
|
|
High Performance - Lampe
|
|
|
|
Hauttonsensor
|
|
|
|
Integrierter UV-Filter
|
|
|
|
Anwendungsbereiche
|
Beine Bikinizone Achseln Arme Gesicht
Beine
Bikinizone
Achseln
Arme
Gesicht
|
Beine Bikinizone Achseln Arme Gesicht
Beine
Bikinizone
Achseln
Arme
Gesicht
|
Beine Bikinizone Achseln Arme Gesicht
Beine
Bikinizone
Achseln
Arme
Gesicht
|
Aufsätze - Präzisionsaufsatz für die Bikinizone (2 cm²)
|
|
|
|
Aufsätze - Präzisionsaufsatz für das Gesicht (2 cm²)
|
|
|
|
Aufsätze - Großer Körperaufsatz (4 cm²)
|
|
|
|
Aufsätze - Körperaufsatz (2,7 cm²)
|
|
|
|
Behandlunsgzeit für beide Unterschenkel
|
|
|
|
Geld-Zurück-Garantie
|
|
|
|
|
|
|
Testen Sie ohne Risiko unsere Lumea Produkte! Wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie das Gerät innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum an uns zurückschicken. Sie erhalten den Kaufpreis, maximal jedoch die UVP, innerhalb von 4-6 Wochen an die angegebene Bankverbindung zurückerstattet. Rücksendung nur in Originalverpackung mit original Kaufbeleg sowie Angabe von Adresse und Bankverbindung.
