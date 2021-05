3 Anzeichen für eine gute Stillposition

Es fühlt sich angenehm und bequem an

Eine gute Stillposition fühlt sich vor allem angenehm an. Möglicherweise empfindest du bei den ersten Trinkversuchen deines Babys ein leichtes Zwicken. Das lässt in aller Regel aber nach, sobald dein Kleines größere Schlucke zu sich nimmt.



Du siehst runde Wangen

Ein gutes Anzeichen dafür, dass dein Baby genug von deiner Brust und nicht nur die Brustwarze im Mund hat, sind volle, gerundete Wangen. Außerdem solltest du den Ansatz der Brustwarze nicht mehr sehen können, sondern nur den äußeren Rand des Brustwarzenvorhofs – und ein zufriedenes kleines Gesicht.



Du hörst Schluckgeräusche

Es braucht möglicherweise etwas Übung, bis du die Schluckgeräusche hörst. Im Allgemeinen schluckt dein Baby nach den ersten paar Saugvorgängen. Wenn alles gut läuft, hörst du keine Klick- oder Luftgeräusche. Sie würden darauf hindeuten, dass dein Baby nicht genügend von deiner Brust im Mund hat.



Wenn du dir nicht sicher bist, ob du dein Baby richtig angelegt hast, oder dir einfach weitere Tipps wünschst, kann dir eine Hebamme oder Stillberaterin wichtige Informationen und Unterstützung bieten.