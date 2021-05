Die Sonicare 9900 Prestige verfügt über einen Premium A3 Bürstenkopf , der alle Vorteile für Reinigung, Aufhellung und Zahnfleischgesundheit bietet, die Sie benötigen. Sie sollten den Standard All-in-One Clean-Modus nicht ändern müssen, da dieses die vom Zahnarzt empfohlene zweiminütige Putzroutine mit einem aus sechs Segmenten bestehenden Putzzähler bietet.



Wenn Sie ihn weiter anpassen möchten, können Sie dies ganz einfach in der Sonicare App tun. Es stehen fünf Modi zur Auswahl.



Clean-Modus (Standard)

Putzzeit: 2 Minuten

Dieser Modus entfernt Plaque mit ausgezeichneter Effizienz in einem zweiminütigen Programm.



Deep Clean-Modus

Putzzeit: 3 Minuten

Als erweiterte Version des Clean-Modus ist der Deep Clean-Modus die ideale Wahl, um Problemstellen besondere Aufmerksamkeit zu schenken.



White+-Modus

Putzzeit: 2 Minuten 40 Sekunden

Ideal zum Entfernen von Verfärbungen, die zum Beispiel durch Kaffee und Tee verursacht werden. Mit den zusätzlichen 40 Sekunden können Sie sich auf das Polieren Ihrer Vorderzähne konzentrieren.



Gum Care-Modus

Putzzeit : 3 Minuten 20 Sekunden

Dieser Modus sorgt für zusätzliche Zeit mit reduzierter Kraft, um Ihr Zahnfleisch sanft zu massieren und so die Durchblutung und die Gesundheit des Zahnfleisches zu verbessern.



Sensitive-Modus

Putzzeit : 2 Minuten

Dieser Modus ermöglicht das Putzen mit weniger starken Vibrationen, um Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zu schonen.