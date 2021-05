Putzprogramme

Clean-Programm

Dieses Programm verwendet eine höhere Vibrationsfrequenz im Vergleich zum Standard-Programm, um so eine bessere Reinigung zu erzielen. Die Putzzeit beträgt 2 Minuten.



Deep Clean-Programm

Mit diesem Programm erhalten Sie eine extragründliche Reinigung. Es ist leistungsstärker als alle anderen Programme. Die Putzzeit beträgt 3 Minuten.



White-Programm

In diesem Programm beträgt die gesamte Putzzeit 2 Minuten und 30 Sekunden. In den ersten 2 Minuten wird das Clean-Programm und in der letzten halben Minute das Polierprogramm durchgeführt.



Polish-Programm

Dieses Programm dauert eine Minute. Dabei wird eine niedrigere Vibrationsfrequenz als das Standard-Programm verwendet.



Gum Care-Programm

Dieses Programm umfasst nach dem standardmäßigen 2-minütigen Clean-Programm einen 1-minütigen Massagezyklus zum Reinigen Ihres Zahnfleisches. Die Putzzeit beträgt 3 Minuten.



Gum Health-Programm

Dieses Programm umfasst nach dem standardmäßigen 2-minütigen Clean-Programm einen erweiterten Massagezyklus zum Reinigen Ihres Zahnfleisches. Die Putzzeit beträgt 3 Minuten 20 Sekunden.



Sensitive-Programm

Dieses Programm verwendet eine niedrigere Vibrationsfrequenz im Vergleich zum Standard-Programm. Die Putzzeit beträgt 2 Minuten.



Tongue Care-Programm

Dies ist ein 20-sekündiges Programm zum Reinigen Ihrer Zunge in Verbindung mit dem Tongue Care-Bürstenkopf. Die Putzzeit beträgt 20 Sekunden.