Wenn das Loch kleiner zu sein scheint und Ihr Baby Schwierigkeiten beim Trinken hat, ist der Sauger wahrscheinlich oben verstopft. Um die Verstopfung des Saugers zu lösen, bewegen Sie die Spitze des Saugers zwischen Ihrem Daumen und Zeigefinger hin und her. Spülen Sie den Sauger nach jeder Anwendung in mildem Spülwasser aus, und bewegen Sie dabei die Spitze des Saugers zwischen Ihrem Daumen und Zeigefinger hin und her. Dies stellt sicher, dass Rückstände ausgespült werden.

Wenn das Loch größer zu sein scheint oder andere Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung aufweist, ersetzen Sie den Sauger durch einen neuen. Aus Gründen der Hygiene sollten Sie den Sauger alle drei Monate austauschen.