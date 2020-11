Prüfen Sie alle Anschlüsse. Wenn Ihre Maske über eine Stirnstütze oder eine weitere Einstellmöglichkeit verfügt, versuchen Sie, diese zuerst neu einzustellen, um die Leckagen zu beheben. Wenn die oben genannten Schritte keine Verbesserung bringen, passen Sie die Bänder am Maskenrahmen an. Die Maske sollte so locker wie möglich sein, aber dennoch dicht anliegen. Eine Maske, die zu eng am Gesicht anliegt, kann durch Falten im Material zu Leckagen führen. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um bei Bedarf eine andere Maskengröße oder einen anderen Maskentyp auszuprobieren.