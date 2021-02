Stellen Sie die Dampfbügelstation an die Kante eines Tisches oder Spülbeckens, und halten Sie eine Tasse (mindestens 250 ml Fassungsvermögen) unter den EASY DE-CALC-Verschluss.

Halten Sie das Gerät so, dass die EASY DE-CALC-Öffnung nach oben zeigt, und füllen Sie 500 ml destilliertes Wasser in die Öffnung. (HINWEIS: Bei PerfectCare Elite (GC96xx) und PerfectCare Elite Plus (GC96xx) 900 ml destilliertes Wasser einfüllen).