Das Xenon-System besteht aus einer Lampe, einem Starter und einem Vorlastgerät. Ein Xenon-System liefert in der Regel 3.200 Lumen ± 10 % und eine Farbtemperatur von ca. 4.100 bis 5.000 Kelvin, je nach Art der Lampe. Wenn das Licht eingeschaltet wird, entsteht ca. 2-5 Sekunden lang ein starkes blaues Licht, das zu einem weißeren Ton übergeht.Xenon-Lampen und Scheinwerfer bieten in Bezug auf die Lichtmenge ein herausragendes System. Wenn Sie Ihre Xenon-Lampen aufrüsten möchten, eignen sich die Philips Xenon X-tremeVision gen2, die bis zu +150 % mehr Sicht* liefern.Wenden Sie sich noch heute an unsere autorisierten Händler oder Werkstätten , um Ihre eigenen Xenon-Scheinwerferlampen von Philips zu erhalten!