DreamStation Schlaftherapie-Plattform

Bei der DreamStation, unserer neuen, eleganten Schlaftherapie-Plattform mit diskretem Design steht die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. Innovative Funktionen erleichtern dem Patienten den Einstieg in die Therapie und ermöglichen ihm eine hohe Therapietreue. Insbesondere das medizinische Fachpersonal profitiert von der intuitiven Menüführung und der einfachen und effizienten Handhabung.
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Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.Ich verstehe
Patienten-orientiertes Design
Patienten-orientiertes Design
Patienten-orientiertes Design
Patienten-orientiertes Design
Einfacher Therapieeinstieg
Einfacher Therapieeinstieg
Einfacher Therapieeinstieg
Einfacher Therapieeinstieg
Einfache Funktionsprüfung
Einfache Funktionsprüfung
Einfache Funktionsprüfung
Einfache Funktionsprüfung
Kostengünstige Datenschnittstellen
Kostengünstige Datenschnittstellen
Kostengünstige Datenschnittstellen
Kostengünstige Datenschnittstellen
Tägliches Feedback
Tägliches Feedback
Tägliches Feedback
Tägliches Feedback
Patienten-orientiertes Design
Patienten-orientiertes Design
Patienten-orientiertes Design
Patienten-orientiertes Design
Einfacher Therapieeinstieg
Einfacher Therapieeinstieg
Einfacher Therapieeinstieg
Einfacher Therapieeinstieg
Einfache Funktionsprüfung
Einfache Funktionsprüfung
Einfache Funktionsprüfung
Einfache Funktionsprüfung
Kostengünstige Datenschnittstellen
Kostengünstige Datenschnittstellen
Kostengünstige Datenschnittstellen
Kostengünstige Datenschnittstellen
Tägliches Feedback
Tägliches Feedback
Tägliches Feedback
Tägliches Feedback
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DreamStation CPAP Pro
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DreamStation Auto-CPAP
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DreamStation Auto-BiPAP
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Modi
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CPAP
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CPAP
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CPAP
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Funktion
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EZ-Start
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EZ-Start (nur im CPAP-Modus)
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EZ-Start (nur im CPAP-Modus)
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Druckbereich
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4 bis 20 cm H₂O
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4 bis 20 cm H₂O
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4 bis 25 cm H₂O
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Flex-Komfort
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C-Flex
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C-Flex C-Flex+ A-Flex
C-Flex
C-Flex+
A-Flex
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C-Flex Bi-Flex
C-Flex
Bi-Flex
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Befeuchtungsmodi
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Fixiert
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Fixiert
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Fixiert
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Widerstandskontrolle
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Standard
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Standard
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Standard
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Rampe (5-45 Minuten)
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Standard-Rampe
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Standard-Rampe
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Standard-Rampe
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Höhenausgleich
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Automatisch
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Automatisch
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Automatisch
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Erweiterte Ereigniserkennung
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Standard
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Standard
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Standard
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Flusskurvenberichte
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Standard
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Standard
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Standard
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Modem-Kompatibilität (Modems optional verfügbar)
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Standard (Optional verfügbares GSM- oder WiFi-Modem)
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Standard (Optional verfügbares GSM- oder WiFi-Modem)
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Standard (Optional verfügbares GSM- oder WiFi-Modem)
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Eingebautes Bluetooth®
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Standard
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Standard
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Standard
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Oximetrie-Kompatibilität
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Standard (optionales Zubehör von Nonin)
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Standard (optionales Zubehör von Nonin)
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Standard (optionales Zubehör von Nonin)
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Maskensitz-Test
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Standard
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Standard
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nicht verfügbar
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Leistungsprüfung
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Standard
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Standard
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Standard
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DreamStation Schlaftherapiegerät
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Artikelnummer
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DreamStation CPAP Pro mit SD-Karte
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DEX400S13
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DreamStation Auto-CPAP mit SD-Karte
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DEX500S13
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DreamStation Auto-BiPAP mit SD-Karte
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DEX700S13
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DreamStation Zubehör
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Befeuchtung
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Artikelnummer
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DreamStation Warmluftbefeuchter mit Schlauchheizungsoption
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DEXH
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DreamStation Wasserkammer
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1120670
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Stromversorgung
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Artikelnummer
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Netzteil, 80 Watt (Standard)
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1118499
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Netzkabel Europa, 1,5 m
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1039014
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Konnektivität
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Artikelnummer
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DreamStation Link-Modul
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1120293
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USB-Adapter
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107573
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Serielles Kabel
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1037268
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Oximetrie
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Artikelnummer
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DreamStation, Nonin SpO2, Adapter
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1121694
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Finger-Sensor (Clip), wiederverwendbar
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936
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Oximetrie Finger-Sensor, Erwachsene, Flex
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953
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Flexiwrap, Sens Tape, Erwachsene, 25 Stück
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954A
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Fingersensor (Soft), Medium
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1062050
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Fingersensor (Soft), Small
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1062051
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Filter
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Artikelnummer
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Grobstaubstofffilter, wiederverwendbar, 1 Stück
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1122446
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Ultrafeinfilter, Einweg, 1 Stück
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1122447
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Ultrafeinfilter, Einweg, 2 Stück
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1122518
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Ultrafeinfilter, Einweg, 6 Stück
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1122519
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Schläuche
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Artikelnummer
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Performance-Schlauch, 15 mm (Standard)
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PR15
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DreamStation beheizter Schlauch, 15mm
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HT15
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Reise-Zubehör
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Artikelnummer
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DC Autoladekabel, 12 V
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1120746
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DC Autoladekabel, 12 V, mit Halterung
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1120747
|
Reisetasche für das PAP-Therapiegerät mit Laptopfach
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1114784
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DreamStation Tragetasche
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1121162
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Die Motivation der Patient*innen ist bei der Behandlung obstruktiver Schlafapnoe (OSA) für die künftige Therapiebereitschaft ausschlaggebend.¹ Falls Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihre Patient*innen bei der Einhaltung der PAP-Therapie zu unterstützen und zu motivieren: Ermutigen Sie sie gern, sich mehr als 2 Millionen registrierten DreamMapper Anwender*innen auf der ganzen Welt anzuschließen. DreamMapper ist darauf ausgelegt, Patient*innen zu motivieren und trägt dazu bei, diese aktiv in ihre Therapie einzubinden: Damit Ihre Patient*innen wieder ruhig in den Schlaf finden können.
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Das innovative Design der DreamWear garantiert neue Bewegungsfreiheit. Ob als Gelkissen, Full Face oder Nasenmaske – das modulare Konzept ermöglicht größtmöglichen Tragekomfort für alle Patienten. Mit DreamWear entsteht das Gefühl, überhaupt keine Maske zu tragen – wie uns viele Anwender bestätigen.
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