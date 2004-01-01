Suchbegriffe

Eine preisgekrönte App für die PAP-Therapie

Die Motivation der Patient*innen ist bei der Behandlung obstruktiver Schlafapnoe (OSA) für die künftige Therapiebereitschaft ausschlaggebend.¹ Falls Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihre Patient*innen bei der Einhaltung der PAP-Therapie zu unterstützen und zu motivieren: Ermutigen Sie sie gern, sich mehr als 2 Millionen registrierten DreamMapper Anwender*innen auf der ganzen Welt anzuschließen. DreamMapper ist darauf ausgelegt, Patient*innen zu motivieren und trägt dazu bei, diese aktiv in ihre Therapie einzubinden: Damit Ihre Patient*innen wieder ruhig in den Schlaf finden können.

Wir sind überzeugt, dass sich engagierte Patient*innen eher an die Therapie halten und es bei Patient*innen mit Problemen bei der Therapiebereitschaft kontinuierlich Motivation bedarf. Deshalb haben wir ein einzigartiges Coaching-Modell entwickelt, mit dem der Fortschritt überwacht und Patient*innen während der PAP-Therapie informiert und motiviert werden können.

Wir sind überzeugt, dass sich engagierte Patient*innen eher an die Therapie halten und es bei Patient*innen mit Problemen bei der Therapiebereitschaft kontinuierlich Motivation bedarf. Deshalb haben wir ein einzigartiges Coaching-Modell entwickelt, mit dem der Fortschritt überwacht und Patient*innen während der PAP-Therapie informiert und motiviert werden können.

Wir sind überzeugt, dass sich engagierte Patient*innen eher an die Therapie halten und es bei Patient*innen mit Problemen bei der Therapiebereitschaft kontinuierlich Motivation bedarf. Deshalb haben wir ein einzigartiges Coaching-Modell entwickelt, mit dem der Fortschritt überwacht und Patient*innen während der PAP-Therapie informiert und motiviert werden können.
Wir sind überzeugt, dass sich engagierte Patient*innen eher an die Therapie halten und es bei Patient*innen mit Problemen bei der Therapiebereitschaft kontinuierlich Motivation bedarf. Deshalb haben wir ein einzigartiges Coaching-Modell entwickelt, mit dem der Fortschritt überwacht und Patient*innen während der PAP-Therapie informiert und motiviert werden können.
Mit der Bluetooth-Synchronisierung ist das Synchronisieren von Gerätedaten einfacher als je zuvor.² Bei ausgewählten Philips Therapiegeräten sorgt DreamMapper für die nötige Konnektivität, damit Sie die Therapieergebnisse Ihrer Patient*innen jederzeit unmittelbar einsehen können.

Mit der Bluetooth-Synchronisierung ist das Synchronisieren von Gerätedaten einfacher als je zuvor.² Bei ausgewählten Philips Therapiegeräten sorgt DreamMapper für die nötige Konnektivität, damit Sie die Therapieergebnisse Ihrer Patient*innen jederzeit unmittelbar einsehen können.

Mit der Bluetooth-Synchronisierung ist das Synchronisieren von Gerätedaten einfacher als je zuvor.² Bei ausgewählten Philips Therapiegeräten sorgt DreamMapper für die nötige Konnektivität, damit Sie die Therapieergebnisse Ihrer Patient*innen jederzeit unmittelbar einsehen können.
Mit der Bluetooth-Synchronisierung ist das Synchronisieren von Gerätedaten einfacher als je zuvor.² Bei ausgewählten Philips Therapiegeräten sorgt DreamMapper für die nötige Konnektivität, damit Sie die Therapieergebnisse Ihrer Patient*innen jederzeit unmittelbar einsehen können.
Als Gesundheitsdienstleistender können Sie die Therapiebereitschaft nicht immer aktiv überwachen. Mit DreamMapper werden Patient*innen aktiv eingebunden, indem sie ihren täglichen Fortschritt verfolgen, Ziele sowie Erinnerungen festlegen und sich ihrer Erfolge vergewissern können. Dank der informativen Inhalte in der App werden Patient*innen bei der allgemeinen Problembehebung sowie häufigen Herausforderungen im Zusammenhang mit OSA unterstützt. Zur Vorbereitung auf Praxis-/Klinikbesuche können Patient*innen mit DreamMapper zudem Berichte erstellen, die mit dem Behandlungsteam geteilt werden können.

Als Gesundheitsdienstleistender können Sie die Therapiebereitschaft nicht immer aktiv überwachen. Mit DreamMapper werden Patient*innen aktiv eingebunden, indem sie ihren täglichen Fortschritt verfolgen, Ziele sowie Erinnerungen festlegen und sich ihrer Erfolge vergewissern können. Dank der informativen Inhalte in der App werden Patient*innen bei der allgemeinen Problembehebung sowie häufigen Herausforderungen im Zusammenhang mit OSA unterstützt. Zur Vorbereitung auf Praxis-/Klinikbesuche können Patient*innen mit DreamMapper zudem Berichte erstellen, die mit dem Behandlungsteam geteilt werden können.

Als Gesundheitsdienstleistender können Sie die Therapiebereitschaft nicht immer aktiv überwachen. Mit DreamMapper werden Patient*innen aktiv eingebunden, indem sie ihren täglichen Fortschritt verfolgen, Ziele sowie Erinnerungen festlegen und sich ihrer Erfolge vergewissern können. Dank der informativen Inhalte in der App werden Patient*innen bei der allgemeinen Problembehebung sowie häufigen Herausforderungen im Zusammenhang mit OSA unterstützt. Zur Vorbereitung auf Praxis-/Klinikbesuche können Patient*innen mit DreamMapper zudem Berichte erstellen, die mit dem Behandlungsteam geteilt werden können.
Als Gesundheitsdienstleistender können Sie die Therapiebereitschaft nicht immer aktiv überwachen. Mit DreamMapper werden Patient*innen aktiv eingebunden, indem sie ihren täglichen Fortschritt verfolgen, Ziele sowie Erinnerungen festlegen und sich ihrer Erfolge vergewissern können. Dank der informativen Inhalte in der App werden Patient*innen bei der allgemeinen Problembehebung sowie häufigen Herausforderungen im Zusammenhang mit OSA unterstützt. Zur Vorbereitung auf Praxis-/Klinikbesuche können Patient*innen mit DreamMapper zudem Berichte erstellen, die mit dem Behandlungsteam geteilt werden können.
Wir sind überzeugt, dass sich engagierte Patient*innen eher an die Therapie halten und es bei Patient*innen mit Problemen bei der Therapiebereitschaft kontinuierlich Motivation bedarf. Deshalb haben wir ein einzigartiges Coaching-Modell entwickelt, mit dem der Fortschritt überwacht und Patient*innen während der PAP-Therapie informiert und motiviert werden können.

Wir sind überzeugt, dass sich engagierte Patient*innen eher an die Therapie halten und es bei Patient*innen mit Problemen bei der Therapiebereitschaft kontinuierlich Motivation bedarf. Deshalb haben wir ein einzigartiges Coaching-Modell entwickelt, mit dem der Fortschritt überwacht und Patient*innen während der PAP-Therapie informiert und motiviert werden können.

Wir sind überzeugt, dass sich engagierte Patient*innen eher an die Therapie halten und es bei Patient*innen mit Problemen bei der Therapiebereitschaft kontinuierlich Motivation bedarf. Deshalb haben wir ein einzigartiges Coaching-Modell entwickelt, mit dem der Fortschritt überwacht und Patient*innen während der PAP-Therapie informiert und motiviert werden können.
Wir sind überzeugt, dass sich engagierte Patient*innen eher an die Therapie halten und es bei Patient*innen mit Problemen bei der Therapiebereitschaft kontinuierlich Motivation bedarf. Deshalb haben wir ein einzigartiges Coaching-Modell entwickelt, mit dem der Fortschritt überwacht und Patient*innen während der PAP-Therapie informiert und motiviert werden können.
Mit der Bluetooth-Synchronisierung ist das Synchronisieren von Gerätedaten einfacher als je zuvor.² Bei ausgewählten Philips Therapiegeräten sorgt DreamMapper für die nötige Konnektivität, damit Sie die Therapieergebnisse Ihrer Patient*innen jederzeit unmittelbar einsehen können.

Mit der Bluetooth-Synchronisierung ist das Synchronisieren von Gerätedaten einfacher als je zuvor.² Bei ausgewählten Philips Therapiegeräten sorgt DreamMapper für die nötige Konnektivität, damit Sie die Therapieergebnisse Ihrer Patient*innen jederzeit unmittelbar einsehen können.

Mit der Bluetooth-Synchronisierung ist das Synchronisieren von Gerätedaten einfacher als je zuvor.² Bei ausgewählten Philips Therapiegeräten sorgt DreamMapper für die nötige Konnektivität, damit Sie die Therapieergebnisse Ihrer Patient*innen jederzeit unmittelbar einsehen können.
Mit der Bluetooth-Synchronisierung ist das Synchronisieren von Gerätedaten einfacher als je zuvor.² Bei ausgewählten Philips Therapiegeräten sorgt DreamMapper für die nötige Konnektivität, damit Sie die Therapieergebnisse Ihrer Patient*innen jederzeit unmittelbar einsehen können.
Als Gesundheitsdienstleistender können Sie die Therapiebereitschaft nicht immer aktiv überwachen. Mit DreamMapper werden Patient*innen aktiv eingebunden, indem sie ihren täglichen Fortschritt verfolgen, Ziele sowie Erinnerungen festlegen und sich ihrer Erfolge vergewissern können. Dank der informativen Inhalte in der App werden Patient*innen bei der allgemeinen Problembehebung sowie häufigen Herausforderungen im Zusammenhang mit OSA unterstützt. Zur Vorbereitung auf Praxis-/Klinikbesuche können Patient*innen mit DreamMapper zudem Berichte erstellen, die mit dem Behandlungsteam geteilt werden können.

Als Gesundheitsdienstleistender können Sie die Therapiebereitschaft nicht immer aktiv überwachen. Mit DreamMapper werden Patient*innen aktiv eingebunden, indem sie ihren täglichen Fortschritt verfolgen, Ziele sowie Erinnerungen festlegen und sich ihrer Erfolge vergewissern können. Dank der informativen Inhalte in der App werden Patient*innen bei der allgemeinen Problembehebung sowie häufigen Herausforderungen im Zusammenhang mit OSA unterstützt. Zur Vorbereitung auf Praxis-/Klinikbesuche können Patient*innen mit DreamMapper zudem Berichte erstellen, die mit dem Behandlungsteam geteilt werden können.

Als Gesundheitsdienstleistender können Sie die Therapiebereitschaft nicht immer aktiv überwachen. Mit DreamMapper werden Patient*innen aktiv eingebunden, indem sie ihren täglichen Fortschritt verfolgen, Ziele sowie Erinnerungen festlegen und sich ihrer Erfolge vergewissern können. Dank der informativen Inhalte in der App werden Patient*innen bei der allgemeinen Problembehebung sowie häufigen Herausforderungen im Zusammenhang mit OSA unterstützt. Zur Vorbereitung auf Praxis-/Klinikbesuche können Patient*innen mit DreamMapper zudem Berichte erstellen, die mit dem Behandlungsteam geteilt werden können.
Als Gesundheitsdienstleistender können Sie die Therapiebereitschaft nicht immer aktiv überwachen. Mit DreamMapper werden Patient*innen aktiv eingebunden, indem sie ihren täglichen Fortschritt verfolgen, Ziele sowie Erinnerungen festlegen und sich ihrer Erfolge vergewissern können. Dank der informativen Inhalte in der App werden Patient*innen bei der allgemeinen Problembehebung sowie häufigen Herausforderungen im Zusammenhang mit OSA unterstützt. Zur Vorbereitung auf Praxis-/Klinikbesuche können Patient*innen mit DreamMapper zudem Berichte erstellen, die mit dem Behandlungsteam geteilt werden können.
  • ¹William Hardy,RRT; Jeremy Powers, BS; Jeffrey G. Jasko,MS; Christy Stitt,MS;Gary Lotz,MBA;Mark S.Aloia, PhD: SleepMapper A mobile application and website to engage sleep apnea patients in PAP therapy and improve adherence to treatment: 2014
  • ²Die Bluetooth-Synchronisierung im Hintergrund wird auf iOS-Geräten für Anwender*innen von DreamStation 2 und auf bestimmten Android-Geräten (nicht in China hergestellt) unterstützt.
  • DreamMapper ist auch in Nordamerika (USA/CAN), GBR, FRA, AUS und NZL verfügbar. In AUT und CHE wird eine Verfügbarkeit ab Mitte 2017 erwartet.

