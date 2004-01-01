DreamMapper Eine preisgekrönte App für die PAP-Therapie

Die Motivation der Patient*innen ist bei der Behandlung obstruktiver Schlafapnoe (OSA) für die künftige Therapiebereitschaft ausschlaggebend.¹ Falls Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihre Patient*innen bei der Einhaltung der PAP-Therapie zu unterstützen und zu motivieren: Ermutigen Sie sie gern, sich mehr als 2 Millionen registrierten DreamMapper Anwender*innen auf der ganzen Welt anzuschließen. DreamMapper ist darauf ausgelegt, Patient*innen zu motivieren und trägt dazu bei, diese aktiv in ihre Therapie einzubinden: Damit Ihre Patient*innen wieder ruhig in den Schlaf finden können.