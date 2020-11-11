Verbesserte Tumorabdeckung

Bisher war es schwierig, mit herkömmlichen Methoden die Ablationszone mit einem hohen Grad an Genauigkeit darzustellen. Unsere spezielle XperGuide Ablationssoftware stellt die jeweiligen Ablationszonen und Abstände zwischen den geplanten Ablationsnadeln im 3D-Format dar, basierend auf den technischen Daten des Herstellers für jede Nadel. Diese Darstellung zeigt das Isotherm jeder Nadel auf einem XperCT oder einem vorher erfassten MRT- oder CT-Volumen. Es unterstützt das Klinikteam bei der Planung der optimalen Platzierung der Ablationsnadel zur Abdeckung der Zielläsion. Der Nadelpfad kann durch eine Zeichnung oder durch Festlegung der Eintritts- und Zielposition auf XperCT-, MRT- oder CT-Schichten definiert werden. Die Ablationssoftware des XperGuide ermöglicht die genaue Planung mehrerer Nadeln, unterstützt dadurch das Klinikteam bei der Bestrahlung von Tumoren und verringert möglicherweise die Gefahr von Wiederholungseingriffen.