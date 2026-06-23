* Mit der DualPhase Funktion, die auf Allura Systemen Rev. 8.2 oder höher zur Verfügung steht, kann XperCT zwei Rotationsscans mit einer benutzerdefinierten Verzögerung vornehmen.
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