Eine integrierte Spulenlösung für die Bildgebung des ganzen Körpers und der peripheren Gefäße. Beinhaltet die beiden Spulen FlexCoverage Anterior. In Kombination mit der posterioren Spule FlexCoverage, der Kopf/Hals- und der Basisspule wird eine Abdeckung über 200 cm mit maximal 108 Kanälen möglich. Konformes und gurtloses Design zur Förderung des Patientenkomforts.
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