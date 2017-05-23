Mit Ingenia 1.5T können Sie dank hoher Diagnosesicherheit, fortschrittlicher Anwendungen und effizienter Abläufe den Herausforderungen von heute begegnen. dStream sorgt zudem für eine erstklassige Bildqualität in kürzester Zeit, und dank iPatient bietet der Ingenia 1.5T patientenzentrierte Bildgebung – von der Patientenvorbereitung bis zum fertigen Bild.
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iPatient ermöglicht eine Anpassung an die Vielfältigkeit von Patienten mittels patientenspezifischer Bildgebung, die den Durchsatz um bis zu 30% steigert.³
ScanWise Implant
ScanWise Implant
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
ScanWise Implant
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
ScanWise Implant
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
dStream
dStream
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis¹ und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
dStream
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis¹ und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
dStream
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis¹ und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis¹ und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
Atmosphäre im Tunnel
Atmosphäre im Tunnel
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Atmosphäre im Tunnel
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Atmosphäre im Tunnel
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
Erweiterte MR
Erweiterte MR
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
Erweiterte MR
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
Erweiterte MR
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
Sichern Sie sich neue Anwendungen
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
iPatient ermöglicht eine Anpassung an die Vielfältigkeit von Patienten mittels patientenspezifischer Bildgebung, die den Durchsatz um bis zu 30% steigert.³
ScanWise Implant
ScanWise Implant
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
ScanWise Implant
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
ScanWise Implant
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
dStream
dStream
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis¹ und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
dStream
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis¹ und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
dStream
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis¹ und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis¹ und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
Atmosphäre im Tunnel
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Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Atmosphäre im Tunnel
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Atmosphäre im Tunnel
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
Erweiterte MR
Erweiterte MR
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
Erweiterte MR
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
Erweiterte MR
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
MR Body Map
Klinische Fälle aus zahlreichen Anwendungsgebieten
Unsere MR Body Map zeigt Ihnen anhand von mehr als 100 Fällen aus aller Welt, wie die digitale Technologie von Philips Sie bei der präzisen Bildgebung unterstützt.
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