FlexSpot

Flexibler, auf den Anwender anpassbarer Arbeitsplatz im Kontrollraum

Aufgrund der ansteigenden Anzahl und der zunehmenden Komplexität von Prozeduren in Ihrem Labor, ist möglichst effizientes Arbeiten wichtiger als jemals zuvor. Mit FlexSpot können Sie an einem kompakten, individuell anpassbaren Arbeitsplatz im Kontrollraum problemlos auf alle Anwendungen zugreifen, ohne die Arbeit des Teams im Untersuchungsraums negativ zu beeinflussen. Stattdessen können beispielsweise parallel zur Untersuchung Gefäß-Vermessungen durchgeführt werden und diese dem medizinischen Team im Untersuchungsraum zur Verfügung gestellt werden.

Eigenschaften
Mit dem FlexSpot Arbeitsplatz im Kontrollraum haben Sie alle verbundenen Anwendungen unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst ein oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale 68,6 cm), bedient über eine gemeinsame Maus und Tastatur. Mit FlexSpot können Sie zentral alle angeschlossenen internen und externen Quellen anzeigen und bedienen sowie Anzeigelayouts für den FlexVision und den FlexSpot festlegen. So wird der Kontrollraum zu einem übersichtlichen, intuitiv bedienbaren Arbeitsplatz.

Mit dem FlexSpot Arbeitsplatz im Kontrollraum haben Sie alle verbundenen Anwendungen unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst ein oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale 68,6 cm), bedient über eine gemeinsame Maus und Tastatur. Mit FlexSpot können Sie zentral alle angeschlossenen internen und externen Quellen anzeigen und bedienen sowie Anzeigelayouts für den FlexVision und den FlexSpot festlegen. So wird der Kontrollraum zu einem übersichtlichen, intuitiv bedienbaren Arbeitsplatz.

Mit dem FlexSpot Arbeitsplatz im Kontrollraum haben Sie alle verbundenen Anwendungen unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst ein oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale 68,6 cm), bedient über eine gemeinsame Maus und Tastatur. Mit FlexSpot können Sie zentral alle angeschlossenen internen und externen Quellen anzeigen und bedienen sowie Anzeigelayouts für den FlexVision und den FlexSpot festlegen. So wird der Kontrollraum zu einem übersichtlichen, intuitiv bedienbaren Arbeitsplatz.
Instant Parallel Working
FlexSpot wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal kann alle relevanten Aufgaben an diesem flexiblen Arbeitsplatz ausführen, ohne andere Teammitglieder zu unterbrechen. Schon während einer laufenden Untersuchung können im Kontrollraum frühere Bilder derselben oder auch anderer Patient*innen befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder das nächste Verfahren vorbereitet werden.

FlexSpot wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal kann alle relevanten Aufgaben an diesem flexiblen Arbeitsplatz ausführen, ohne andere Teammitglieder zu unterbrechen. Schon während einer laufenden Untersuchung können im Kontrollraum frühere Bilder derselben oder auch anderer Patient*innen befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder das nächste Verfahren vorbereitet werden.

FlexSpot wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal kann alle relevanten Aufgaben an diesem flexiblen Arbeitsplatz ausführen, ohne andere Teammitglieder zu unterbrechen. Schon während einer laufenden Untersuchung können im Kontrollraum frühere Bilder derselben oder auch anderer Patient*innen befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder das nächste Verfahren vorbereitet werden.
Intuitive Bedienung, untersuchungsspezifisch angepasst
Auf dem schwarzen Hintergrund der FlexSpot Benutzeroberfläche sind Informationen leicht abzulesen. Aktive Anwendungen und Schritte sind dort zur besseren Orientierung hervorgehoben. Alle Azurion Systeme und interventionellen Tools haben die gleiche standardisierte Benutzeroberfläche, was den Schulungsaufwand verringert und insbesondere die Arbeit für rotierendes Personal in mehreren Laboren erleichtert.

Auf dem schwarzen Hintergrund der FlexSpot Benutzeroberfläche sind Informationen leicht abzulesen. Aktive Anwendungen und Schritte sind dort zur besseren Orientierung hervorgehoben. Alle Azurion Systeme und interventionellen Tools haben die gleiche standardisierte Benutzeroberfläche, was den Schulungsaufwand verringert und insbesondere die Arbeit für rotierendes Personal in mehreren Laboren erleichtert.

Auf dem schwarzen Hintergrund der FlexSpot Benutzeroberfläche sind Informationen leicht abzulesen. Aktive Anwendungen und Schritte sind dort zur besseren Orientierung hervorgehoben. Alle Azurion Systeme und interventionellen Tools haben die gleiche standardisierte Benutzeroberfläche, was den Schulungsaufwand verringert und insbesondere die Arbeit für rotierendes Personal in mehreren Laboren erleichtert.
Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
Um die Systemeinstellung für Ihren FlexSpot vor Verfahrensbeginn zu beschleunigen, können durch ProcedureCards verfahrensspezifische Einstellungen automatisch vorgegeben und aufgerufen werden. Ihre Abteilung kann unbegrenzt viele Layouts für jedes Verfahren und/oder jede klinische Anwenderin bzw. jeden klinischen Anwender erstellen. Die Anzeige kann sogar in kürzester Zeit neu angeordnet und in der Größe angepasst werden, was Zeit spart.

Um die Systemeinstellung für Ihren FlexSpot vor Verfahrensbeginn zu beschleunigen, können durch ProcedureCards verfahrensspezifische Einstellungen automatisch vorgegeben und aufgerufen werden. Ihre Abteilung kann unbegrenzt viele Layouts für jedes Verfahren und/oder jede klinische Anwenderin bzw. jeden klinischen Anwender erstellen. Die Anzeige kann sogar in kürzester Zeit neu angeordnet und in der Größe angepasst werden, was Zeit spart.

Um die Systemeinstellung für Ihren FlexSpot vor Verfahrensbeginn zu beschleunigen, können durch ProcedureCards verfahrensspezifische Einstellungen automatisch vorgegeben und aufgerufen werden. Ihre Abteilung kann unbegrenzt viele Layouts für jedes Verfahren und/oder jede klinische Anwenderin bzw. jeden klinischen Anwender erstellen. Die Anzeige kann sogar in kürzester Zeit neu angeordnet und in der Größe angepasst werden, was Zeit spart.
Ergänzung weiterer FlexSpots
Sie können Ihren vorhanden FlexSpot Arbeitsplatz um einen weiteren unabhängigen FlexSpot erweitern. Somit können zwei Personen unabhängig voneinander unterschiedliche Aufgaben zur Unterstützung des Arbeitsablaufs ausführen, wie bspw. die Patientendokumentation für das aktuelle Verfahren bearbeiten und gleichzeitig einen 3D-Datensatz für das nachfolgende Verfahren vorbereiten.

Sie können Ihren vorhanden FlexSpot Arbeitsplatz um einen weiteren unabhängigen FlexSpot erweitern. Somit können zwei Personen unabhängig voneinander unterschiedliche Aufgaben zur Unterstützung des Arbeitsablaufs ausführen, wie bspw. die Patientendokumentation für das aktuelle Verfahren bearbeiten und gleichzeitig einen 3D-Datensatz für das nachfolgende Verfahren vorbereiten.

Sie können Ihren vorhanden FlexSpot Arbeitsplatz um einen weiteren unabhängigen FlexSpot erweitern. Somit können zwei Personen unabhängig voneinander unterschiedliche Aufgaben zur Unterstützung des Arbeitsablaufs ausführen, wie bspw. die Patientendokumentation für das aktuelle Verfahren bearbeiten und gleichzeitig einen 3D-Datensatz für das nachfolgende Verfahren vorbereiten.
Mehr Übersicht im Kontrollraum
Alle relevanten Anwendungen stehen an einem Arbeitsplatz zur Verfügung. Das sorgt für Effizienz und Übersicht im Kontrollraum und allgemein in Arbeitsbereichen, die während einer Prozedur oder einer Schicht von mehreren Personen genutzt werden.

Alle relevanten Anwendungen stehen an einem Arbeitsplatz zur Verfügung. Das sorgt für Effizienz und Übersicht im Kontrollraum und allgemein in Arbeitsbereichen, die während einer Prozedur oder einer Schicht von mehreren Personen genutzt werden.

Alle relevanten Anwendungen stehen an einem Arbeitsplatz zur Verfügung. Das sorgt für Effizienz und Übersicht im Kontrollraum und allgemein in Arbeitsbereichen, die während einer Prozedur oder einer Schicht von mehreren Personen genutzt werden.
Instant Parallel Working
FlexSpot wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal kann alle relevanten Aufgaben an diesem flexiblen Arbeitsplatz ausführen, ohne andere Teammitglieder zu unterbrechen. Schon während einer laufenden Untersuchung können im Kontrollraum frühere Bilder derselben oder auch anderer Patient*innen befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder das nächste Verfahren vorbereitet werden.

FlexSpot wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal kann alle relevanten Aufgaben an diesem flexiblen Arbeitsplatz ausführen, ohne andere Teammitglieder zu unterbrechen. Schon während einer laufenden Untersuchung können im Kontrollraum frühere Bilder derselben oder auch anderer Patient*innen befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder das nächste Verfahren vorbereitet werden.

FlexSpot wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal kann alle relevanten Aufgaben an diesem flexiblen Arbeitsplatz ausführen, ohne andere Teammitglieder zu unterbrechen. Schon während einer laufenden Untersuchung können im Kontrollraum frühere Bilder derselben oder auch anderer Patient*innen befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder das nächste Verfahren vorbereitet werden.
Intuitive Bedienung, untersuchungsspezifisch angepasst
Auf dem schwarzen Hintergrund der FlexSpot Benutzeroberfläche sind Informationen leicht abzulesen. Aktive Anwendungen und Schritte sind dort zur besseren Orientierung hervorgehoben. Alle Azurion Systeme und interventionellen Tools haben die gleiche standardisierte Benutzeroberfläche, was den Schulungsaufwand verringert und insbesondere die Arbeit für rotierendes Personal in mehreren Laboren erleichtert.

Auf dem schwarzen Hintergrund der FlexSpot Benutzeroberfläche sind Informationen leicht abzulesen. Aktive Anwendungen und Schritte sind dort zur besseren Orientierung hervorgehoben. Alle Azurion Systeme und interventionellen Tools haben die gleiche standardisierte Benutzeroberfläche, was den Schulungsaufwand verringert und insbesondere die Arbeit für rotierendes Personal in mehreren Laboren erleichtert.

Auf dem schwarzen Hintergrund der FlexSpot Benutzeroberfläche sind Informationen leicht abzulesen. Aktive Anwendungen und Schritte sind dort zur besseren Orientierung hervorgehoben. Alle Azurion Systeme und interventionellen Tools haben die gleiche standardisierte Benutzeroberfläche, was den Schulungsaufwand verringert und insbesondere die Arbeit für rotierendes Personal in mehreren Laboren erleichtert.
Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
Um die Systemeinstellung für Ihren FlexSpot vor Verfahrensbeginn zu beschleunigen, können durch ProcedureCards verfahrensspezifische Einstellungen automatisch vorgegeben und aufgerufen werden. Ihre Abteilung kann unbegrenzt viele Layouts für jedes Verfahren und/oder jede klinische Anwenderin bzw. jeden klinischen Anwender erstellen. Die Anzeige kann sogar in kürzester Zeit neu angeordnet und in der Größe angepasst werden, was Zeit spart.

Um die Systemeinstellung für Ihren FlexSpot vor Verfahrensbeginn zu beschleunigen, können durch ProcedureCards verfahrensspezifische Einstellungen automatisch vorgegeben und aufgerufen werden. Ihre Abteilung kann unbegrenzt viele Layouts für jedes Verfahren und/oder jede klinische Anwenderin bzw. jeden klinischen Anwender erstellen. Die Anzeige kann sogar in kürzester Zeit neu angeordnet und in der Größe angepasst werden, was Zeit spart.

Um die Systemeinstellung für Ihren FlexSpot vor Verfahrensbeginn zu beschleunigen, können durch ProcedureCards verfahrensspezifische Einstellungen automatisch vorgegeben und aufgerufen werden. Ihre Abteilung kann unbegrenzt viele Layouts für jedes Verfahren und/oder jede klinische Anwenderin bzw. jeden klinischen Anwender erstellen. Die Anzeige kann sogar in kürzester Zeit neu angeordnet und in der Größe angepasst werden, was Zeit spart.
Ergänzung weiterer FlexSpots
Sie können Ihren vorhanden FlexSpot Arbeitsplatz um einen weiteren unabhängigen FlexSpot erweitern. Somit können zwei Personen unabhängig voneinander unterschiedliche Aufgaben zur Unterstützung des Arbeitsablaufs ausführen, wie bspw. die Patientendokumentation für das aktuelle Verfahren bearbeiten und gleichzeitig einen 3D-Datensatz für das nachfolgende Verfahren vorbereiten.

Sie können Ihren vorhanden FlexSpot Arbeitsplatz um einen weiteren unabhängigen FlexSpot erweitern. Somit können zwei Personen unabhängig voneinander unterschiedliche Aufgaben zur Unterstützung des Arbeitsablaufs ausführen, wie bspw. die Patientendokumentation für das aktuelle Verfahren bearbeiten und gleichzeitig einen 3D-Datensatz für das nachfolgende Verfahren vorbereiten.

Sie können Ihren vorhanden FlexSpot Arbeitsplatz um einen weiteren unabhängigen FlexSpot erweitern. Somit können zwei Personen unabhängig voneinander unterschiedliche Aufgaben zur Unterstützung des Arbeitsablaufs ausführen, wie bspw. die Patientendokumentation für das aktuelle Verfahren bearbeiten und gleichzeitig einen 3D-Datensatz für das nachfolgende Verfahren vorbereiten.
Mehr Übersicht im Kontrollraum
Alle relevanten Anwendungen stehen an einem Arbeitsplatz zur Verfügung. Das sorgt für Effizienz und Übersicht im Kontrollraum und allgemein in Arbeitsbereichen, die während einer Prozedur oder einer Schicht von mehreren Personen genutzt werden.

Alle relevanten Anwendungen stehen an einem Arbeitsplatz zur Verfügung. Das sorgt für Effizienz und Übersicht im Kontrollraum und allgemein in Arbeitsbereichen, die während einer Prozedur oder einer Schicht von mehreren Personen genutzt werden.

Alle relevanten Anwendungen stehen an einem Arbeitsplatz zur Verfügung. Das sorgt für Effizienz und Übersicht im Kontrollraum und allgemein in Arbeitsbereichen, die während einer Prozedur oder einer Schicht von mehreren Personen genutzt werden.
