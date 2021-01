Der Brilliance CT Big Bore für die Radiologie bietet eine große Röhre und ein erweitertes Field of View für radiologische Anwendungen. Er eignet sich ideal für den Einsatz bei Eingriffen, in der Notaufnahme, in der Bariatrie oder bei allgemeinen radiologischen Anwendungen, bei denen ein einfacher Zugang zum Patienten und hohe Geschwindigkeit besonders wichtig sind.