Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, M3536J
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Elektrode
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
0,695 kg
Verpackungseinheit
30 Elektroden/Packung, 10 Packungen/Karton
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
6 Monate