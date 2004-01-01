Die Philips 989803147851 Easy Care Blutdruckmanschetten sind langlebige, wiederverwendbare Blutdruckmanschetten für Kinder mit abgerundeten Rändern, die einen größeren Patientenkomfort ermöglichen und in unterschiedlichen Bereichen des Krankenhauses eingesetzt werden können.
Lassen Sie uns in Kontakt treten!
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
|Patientengruppe
|
|Manschettengröße
|
|Manschettenfarbe
|
|Blasenbreite
|
|Umfang der Extremität
|
|Blasenlänge
|
|Anzahl der Schläuche
|
|Manschettenanschluss
|
|Produktkategorie
|
|Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
|
|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
|
|Produkttyp
|
|CE-zertifiziert
|
|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
|
|Gewicht des Pakets
|
|Verpackungseinheit
|
|Nicht mit Naturlatex hergestellt
|
|Steril ODER nicht steril
|
|Mindesthaltbarkeit
|
|Verwendung mit anderem Zubehör
|
|Patientengruppe
|
|Manschettengröße
|
|Produktkategorie
|
|Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
|
|Patientengruppe
|
|Manschettengröße
|
|Manschettenfarbe
|
|Blasenbreite
|
|Umfang der Extremität
|
|Blasenlänge
|
|Anzahl der Schläuche
|
|Manschettenanschluss
|
|Produktkategorie
|
|Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
|
|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
|
|Produkttyp
|
|CE-zertifiziert
|
|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
|
|Gewicht des Pakets
|
|Verpackungseinheit
|
|Nicht mit Naturlatex hergestellt
|
|Steril ODER nicht steril
|
|Mindesthaltbarkeit
|
|Verwendung mit anderem Zubehör
|
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.