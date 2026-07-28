Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja, mit jedem Microstream Monitor
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3015A, 862478, M3535A #A03/A04/A05/A06, M3536A #A03/A04/A05/A06, M3536M, M8105A, 862475, 862483, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863088, 863266, M8105AS, M3015B
Produktkategorie
Gas
Produkttyp
Kapnographie
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
1,053 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Karton = 25 Sets
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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