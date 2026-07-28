Verwendung mit Geräten anderer Hersteller

Ja, mit jedem Microstream Monitor

Produktkategorie

Gas

Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare

M3015A, 862478, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, M8105A, 862475, 862483, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863088, 863266, M8105AS, M3015B

Produkttyp

Kapnographie

CE-Kennzeichnung

Ja

Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten

Ein-Patienten-Produkt

Verpackungsgewicht

1,078 kg

Nicht mit Naturlatex hergestellt

Ja

Verpackungseinheit

1 Karton = 25 Sets

Mindesthaltbarkeit

Keiner

Steril ODER nicht steril

Nicht-steril

Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial