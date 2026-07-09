5-adriges Elektrodenkabel mit Clip, AAMI, OP. Vollständig farbcodiertes EKG-Stammkabel mit leicht zuzuordnenden Adern, orangefarben. 1 Kabel/Beutel. Kabellänge: 1,6 m. Muss mit neuen EKG-Stammkabelausführungen verwendet werden: M1668A, M1669A, M1663A und M1949A. Ersetzt M1621A.