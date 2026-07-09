Vollständig farbcodiertes Sicherheits-Elektrodenkabel, abgeschirmt, mit leicht zuzuordnenden Adern. 1 Kabel/Beutel. Kabellänge: 1,6 m. Muss mit neuen EKG-Stammkabelausführungen verwendet werden: M1663A, M1949A. Muss paarweise mit M1976A bestellt werden. Ersetzt M1623A.