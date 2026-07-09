5-adriges Elektrodenkabel mit Druckknopf, IEC, ITS. Vollständig farbcodiertes Elektrodenkabel mit leicht zuzuordnenden Adern. 1 Kabel/Beutel. Muss mit neuen EKG-Stammkabelausführungen verwendet werden: M1663A. Muss paarweise mit M1604A bestellt werden.