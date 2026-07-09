Nicht-abgeschirmtes 3-adriges Elektrodenkabel mit Miniclip, IEC, 0,7 m. Elektrodenkabel mit Miniclip zur Verwendung für Neugeborene. Farbcodiertes Elektrodenkabel, violett, mit leicht zuzuordnenden Adern. 1 Kabel/Beutel. Muss mit neuen EKG-Stammkabelausführungen verwendet werden: M1668A, M1669A, M1663A, M1949A.