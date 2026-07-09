Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Elektrodenkabel
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,160 kg
Verpackungseinheit
1 Elektrodenkabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1668A; M1669A; M1663A; M1949A