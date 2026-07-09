Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Produkttyp
Elektrodenkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,150 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Elektrodenkabel
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1668A; M1669A; M1663A; M1949A