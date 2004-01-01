Suchbegriffe

Verbindungsschlauch für Blutdruckmanschetten für Neugeborene. Länge: 3,0 m. Darf nur an Philips Ein-Patienten-Blutdruckmanschetten für Neugeborene angeschlossen werden. Dieser Schlauch dient zum klassischen Monitoring am Patientenbett und ersetzt M1597B. Darf nicht mit Manschetten für Erwachsene/Kinder benutzt werden.

Technische Daten

NBP-Luftschlauch
NBP-Luftschlauch
Patientengruppe
  • Neonatal
Luftschlauchlänge
  • 3,0 m
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Produktkategorie
  • NBP
Produkttyp
  • Luftschlauch
CE-zertifiziert
  • Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Wiederverwendbar
Gewicht des Pakets
  • 0,195 kg
Verpackungseinheit
  • 1 Packung = 1 Luftschlauch
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Steril ODER nicht steril
  • Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
  • Keine
Verwendung mit anderem Zubehör
  • Philips Blutdruckmanschetten für Neugeborene
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

