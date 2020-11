Blutdruck-Verbindungsschlauch für Neugeborene. Länge: 1,5 m. Darf NUR an Philips Blutdruckmanschetten für Neugeborene (NICHT AN Manschetten für Kinder/Erwachsene) zur Verwendung bei einem Patienten angeschlossen werden; neue Anschlusskonfiguration. Dieser Schlauch kann in unmittelbarer Nähe des Patienten verwendet werden und ersetzt M1596B.