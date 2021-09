Patienten-orientiertes Design

Das diskrete Design der DreamStation wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es problemlos auf dem Nachttisch platziert werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden.