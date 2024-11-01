Bei Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen verändern sich die Therapieanforderungen im Laufe der Zeit. Die nicht-invasive DreamStation BiPAP ST30 AAM Beatmungslösung ermöglicht die individuelle Anpassung an solche Veränderungen. So tragen die klinisch bewährten Therapielösungen des DreamStation NIV-Beatmungsgerätes den variierenden Anforderungen Rechnung und unterstützen die Normalisierung der Atmung.
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Anpassung an veränderte Voraussetzungen dank AVAPS
Anpassung an veränderte Voraussetzungen dank AVAPS
Die DreamStation BiPAP ST30 AAM bietet Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen, kurz AVAPS (Average Volume-Assured Pressure Support) und ermöglicht durch automatische Anpassung an den Erkrankungsverlauf und veränderte Patientenanforderungen eine individuelle Patientenversorgung. Dies trägt zu optimalem Komfort und einer guten Patientenversorgung bei, steigert die Beatmungseffizienz und erleichtert die Titration.
Anpassung an veränderte Voraussetzungen dank AVAPS
Die DreamStation BiPAP ST30 AAM bietet Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen, kurz AVAPS (Average Volume-Assured Pressure Support) und ermöglicht durch automatische Anpassung an den Erkrankungsverlauf und veränderte Patientenanforderungen eine individuelle Patientenversorgung. Dies trägt zu optimalem Komfort und einer guten Patientenversorgung bei, steigert die Beatmungseffizienz und erleichtert die Titration.
Anpassung an veränderte Voraussetzungen dank AVAPS
Die DreamStation BiPAP ST30 AAM bietet Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen, kurz AVAPS (Average Volume-Assured Pressure Support) und ermöglicht durch automatische Anpassung an den Erkrankungsverlauf und veränderte Patientenanforderungen eine individuelle Patientenversorgung. Dies trägt zu optimalem Komfort und einer guten Patientenversorgung bei, steigert die Beatmungseffizienz und erleichtert die Titration.
Anpassung an veränderte Voraussetzungen dank AVAPS
Anpassung an veränderte Voraussetzungen dank AVAPS
Die DreamStation BiPAP ST30 AAM bietet Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen, kurz AVAPS (Average Volume-Assured Pressure Support) und ermöglicht durch automatische Anpassung an den Erkrankungsverlauf und veränderte Patientenanforderungen eine individuelle Patientenversorgung. Dies trägt zu optimalem Komfort und einer guten Patientenversorgung bei, steigert die Beatmungseffizienz und erleichtert die Titration.
Klinisch bewährte Lösungen
Klinisch bewährte Lösungen
Unabhängig geprüfte Outcomes belegen die Reduktion oder Normalisierung von PtcCO2.¹,² Die Kombination von BPV-S/T mit der AVAPS-Beatmungsfunktion (Bi-Level-Druckbeatmung mit Spontan/Zeit-Modus) bietet physiologische Verbesserungen und sorgt für eine effizientere Verminderung des PtcCO2 im Vergleich zu einer BPV-S/T-Therapie.¹,²
Klinisch bewährte Lösungen
Unabhängig geprüfte Outcomes belegen die Reduktion oder Normalisierung von PtcCO2.¹,² Die Kombination von BPV-S/T mit der AVAPS-Beatmungsfunktion (Bi-Level-Druckbeatmung mit Spontan/Zeit-Modus) bietet physiologische Verbesserungen und sorgt für eine effizientere Verminderung des PtcCO2 im Vergleich zu einer BPV-S/T-Therapie.¹,²
Klinisch bewährte Lösungen
Unabhängig geprüfte Outcomes belegen die Reduktion oder Normalisierung von PtcCO2.¹,² Die Kombination von BPV-S/T mit der AVAPS-Beatmungsfunktion (Bi-Level-Druckbeatmung mit Spontan/Zeit-Modus) bietet physiologische Verbesserungen und sorgt für eine effizientere Verminderung des PtcCO2 im Vergleich zu einer BPV-S/T-Therapie.¹,²
Unabhängig geprüfte Outcomes belegen die Reduktion oder Normalisierung von PtcCO2.¹,² Die Kombination von BPV-S/T mit der AVAPS-Beatmungsfunktion (Bi-Level-Druckbeatmung mit Spontan/Zeit-Modus) bietet physiologische Verbesserungen und sorgt für eine effizientere Verminderung des PtcCO2 im Vergleich zu einer BPV-S/T-Therapie.¹,²
Erfüllt auch individuelle Patientenanforderungen
Erfüllt auch individuelle Patientenanforderungen
DreamStation BiPAP ST30 AAM passt sich den Atemmustern der Patienten an, um die applizierte Druckunterstützung und die maschinelle Beatmung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Mit Daten über die Nutzung durch den Patienten, die Compliance und die Effizienz bleiben Sie täglich auf dem Laufenden.
Erfüllt auch individuelle Patientenanforderungen
DreamStation BiPAP ST30 AAM passt sich den Atemmustern der Patienten an, um die applizierte Druckunterstützung und die maschinelle Beatmung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Mit Daten über die Nutzung durch den Patienten, die Compliance und die Effizienz bleiben Sie täglich auf dem Laufenden.
Erfüllt auch individuelle Patientenanforderungen
DreamStation BiPAP ST30 AAM passt sich den Atemmustern der Patienten an, um die applizierte Druckunterstützung und die maschinelle Beatmung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Mit Daten über die Nutzung durch den Patienten, die Compliance und die Effizienz bleiben Sie täglich auf dem Laufenden.
DreamStation BiPAP ST30 AAM passt sich den Atemmustern der Patienten an, um die applizierte Druckunterstützung und die maschinelle Beatmung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Mit Daten über die Nutzung durch den Patienten, die Compliance und die Effizienz bleiben Sie täglich auf dem Laufenden.
Patienten-orientiertes Design
Patienten-orientiertes Design
Das diskrete Design der DreamStation wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es problemlos auf dem Nachttisch platziert werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden.
Patienten-orientiertes Design
Das diskrete Design der DreamStation wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es problemlos auf dem Nachttisch platziert werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden.
Patienten-orientiertes Design
Das diskrete Design der DreamStation wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es problemlos auf dem Nachttisch platziert werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden.
Das diskrete Design der DreamStation wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es problemlos auf dem Nachttisch platziert werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden.
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak ist ein Algorithmus zur automatisierten Auslösung bei Einatmung, Zyklussteuerung und Leckagekompensation, der die Beatmung an den natürlichen Atemrhythmus des Patienten anpasst. Mit Digital Auto-Trak wird die Auslösung von Atemzügen und die Zyklussteuerung auf den individuellen Krankheitsverlauf abgestimmt, so dass manuelle Anpassungen überflüssig werden.
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak ist ein Algorithmus zur automatisierten Auslösung bei Einatmung, Zyklussteuerung und Leckagekompensation, der die Beatmung an den natürlichen Atemrhythmus des Patienten anpasst. Mit Digital Auto-Trak wird die Auslösung von Atemzügen und die Zyklussteuerung auf den individuellen Krankheitsverlauf abgestimmt, so dass manuelle Anpassungen überflüssig werden.
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak ist ein Algorithmus zur automatisierten Auslösung bei Einatmung, Zyklussteuerung und Leckagekompensation, der die Beatmung an den natürlichen Atemrhythmus des Patienten anpasst. Mit Digital Auto-Trak wird die Auslösung von Atemzügen und die Zyklussteuerung auf den individuellen Krankheitsverlauf abgestimmt, so dass manuelle Anpassungen überflüssig werden.
Digital Auto-Trak ist ein Algorithmus zur automatisierten Auslösung bei Einatmung, Zyklussteuerung und Leckagekompensation, der die Beatmung an den natürlichen Atemrhythmus des Patienten anpasst. Mit Digital Auto-Trak wird die Auslösung von Atemzügen und die Zyklussteuerung auf den individuellen Krankheitsverlauf abgestimmt, so dass manuelle Anpassungen überflüssig werden.
Individuelle vernetzte Versorgung
Individuelle vernetzte Versorgung
Die bewährten klinischen Innovationen von Philips unterstützen eine individuelle vernetzte Versorgung, welche auf die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten eingeht. Gleichzeitig ist dies die erste nichtinvasive Beatmungslösung, mit der in jedem nichtinvasiven Beatmungsmodus Hyperkapnie und OSA gleichzeitig und automatisch behandelt werden können.
Individuelle vernetzte Versorgung
Die bewährten klinischen Innovationen von Philips unterstützen eine individuelle vernetzte Versorgung, welche auf die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten eingeht. Gleichzeitig ist dies die erste nichtinvasive Beatmungslösung, mit der in jedem nichtinvasiven Beatmungsmodus Hyperkapnie und OSA gleichzeitig und automatisch behandelt werden können.
Individuelle vernetzte Versorgung
Die bewährten klinischen Innovationen von Philips unterstützen eine individuelle vernetzte Versorgung, welche auf die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten eingeht. Gleichzeitig ist dies die erste nichtinvasive Beatmungslösung, mit der in jedem nichtinvasiven Beatmungsmodus Hyperkapnie und OSA gleichzeitig und automatisch behandelt werden können.
Die bewährten klinischen Innovationen von Philips unterstützen eine individuelle vernetzte Versorgung, welche auf die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten eingeht. Gleichzeitig ist dies die erste nichtinvasive Beatmungslösung, mit der in jedem nichtinvasiven Beatmungsmodus Hyperkapnie und OSA gleichzeitig und automatisch behandelt werden können.
Automated Airway Management
Automated Airway Management
DreamStation erlaubt in jedem Beatmungsmodus die automatische dynamische Sicherung der oberen Atemwege des Patienten - AAM (Automated Airway Management). Jede Nacht findet eine fortwährende Überwachung statt, auf Änderungen in den oberen Atemwegen wird mit geringstmöglichem Druck reagiert. Das AAM trägt dazu bei, die Beatmungsanforderungen des Patienten bei geringstmöglichen Bi-Level-Drücken zu erreichen.
Automated Airway Management
DreamStation erlaubt in jedem Beatmungsmodus die automatische dynamische Sicherung der oberen Atemwege des Patienten - AAM (Automated Airway Management). Jede Nacht findet eine fortwährende Überwachung statt, auf Änderungen in den oberen Atemwegen wird mit geringstmöglichem Druck reagiert. Das AAM trägt dazu bei, die Beatmungsanforderungen des Patienten bei geringstmöglichen Bi-Level-Drücken zu erreichen.
Automated Airway Management
DreamStation erlaubt in jedem Beatmungsmodus die automatische dynamische Sicherung der oberen Atemwege des Patienten - AAM (Automated Airway Management). Jede Nacht findet eine fortwährende Überwachung statt, auf Änderungen in den oberen Atemwegen wird mit geringstmöglichem Druck reagiert. Das AAM trägt dazu bei, die Beatmungsanforderungen des Patienten bei geringstmöglichen Bi-Level-Drücken zu erreichen.
DreamStation erlaubt in jedem Beatmungsmodus die automatische dynamische Sicherung der oberen Atemwege des Patienten - AAM (Automated Airway Management). Jede Nacht findet eine fortwährende Überwachung statt, auf Änderungen in den oberen Atemwegen wird mit geringstmöglichem Druck reagiert. Das AAM trägt dazu bei, die Beatmungsanforderungen des Patienten bei geringstmöglichen Bi-Level-Drücken zu erreichen.
Immer eine gute Verbindung zu Ihren Patienten
Immer eine gute Verbindung zu Ihren Patienten
DreamStation bietet die umfassendsten Verbindungsoptionen aller führenden Beatmungsmarken.³ Dank integrierter Bluetooth®-Funktion an jedem Gerät und optionalen WLAN- und GSM-Modems finden Sie für jeden Patienten die optimale und kostengünstigste Lösung.
Immer eine gute Verbindung zu Ihren Patienten
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Immer eine gute Verbindung zu Ihren Patienten
DreamStation bietet die umfassendsten Verbindungsoptionen aller führenden Beatmungsmarken.³ Dank integrierter Bluetooth®-Funktion an jedem Gerät und optionalen WLAN- und GSM-Modems finden Sie für jeden Patienten die optimale und kostengünstigste Lösung.
DreamStation bietet die umfassendsten Verbindungsoptionen aller führenden Beatmungsmarken.³ Dank integrierter Bluetooth®-Funktion an jedem Gerät und optionalen WLAN- und GSM-Modems finden Sie für jeden Patienten die optimale und kostengünstigste Lösung.
Anpassung an veränderte Voraussetzungen dank AVAPS
Anpassung an veränderte Voraussetzungen dank AVAPS
Anpassung an veränderte Voraussetzungen dank AVAPS
Die DreamStation BiPAP ST30 AAM bietet Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen, kurz AVAPS (Average Volume-Assured Pressure Support) und ermöglicht durch automatische Anpassung an den Erkrankungsverlauf und veränderte Patientenanforderungen eine individuelle Patientenversorgung. Dies trägt zu optimalem Komfort und einer guten Patientenversorgung bei, steigert die Beatmungseffizienz und erleichtert die Titration.
Anpassung an veränderte Voraussetzungen dank AVAPS
Die DreamStation BiPAP ST30 AAM bietet Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen, kurz AVAPS (Average Volume-Assured Pressure Support) und ermöglicht durch automatische Anpassung an den Erkrankungsverlauf und veränderte Patientenanforderungen eine individuelle Patientenversorgung. Dies trägt zu optimalem Komfort und einer guten Patientenversorgung bei, steigert die Beatmungseffizienz und erleichtert die Titration.
Anpassung an veränderte Voraussetzungen dank AVAPS
Die DreamStation BiPAP ST30 AAM bietet Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen, kurz AVAPS (Average Volume-Assured Pressure Support) und ermöglicht durch automatische Anpassung an den Erkrankungsverlauf und veränderte Patientenanforderungen eine individuelle Patientenversorgung. Dies trägt zu optimalem Komfort und einer guten Patientenversorgung bei, steigert die Beatmungseffizienz und erleichtert die Titration.
Anpassung an veränderte Voraussetzungen dank AVAPS
Anpassung an veränderte Voraussetzungen dank AVAPS
Die DreamStation BiPAP ST30 AAM bietet Druckunterstützung mit gesichertem Durchschnittsatemvolumen, kurz AVAPS (Average Volume-Assured Pressure Support) und ermöglicht durch automatische Anpassung an den Erkrankungsverlauf und veränderte Patientenanforderungen eine individuelle Patientenversorgung. Dies trägt zu optimalem Komfort und einer guten Patientenversorgung bei, steigert die Beatmungseffizienz und erleichtert die Titration.
Klinisch bewährte Lösungen
Klinisch bewährte Lösungen
Unabhängig geprüfte Outcomes belegen die Reduktion oder Normalisierung von PtcCO2.¹,² Die Kombination von BPV-S/T mit der AVAPS-Beatmungsfunktion (Bi-Level-Druckbeatmung mit Spontan/Zeit-Modus) bietet physiologische Verbesserungen und sorgt für eine effizientere Verminderung des PtcCO2 im Vergleich zu einer BPV-S/T-Therapie.¹,²
Klinisch bewährte Lösungen
Unabhängig geprüfte Outcomes belegen die Reduktion oder Normalisierung von PtcCO2.¹,² Die Kombination von BPV-S/T mit der AVAPS-Beatmungsfunktion (Bi-Level-Druckbeatmung mit Spontan/Zeit-Modus) bietet physiologische Verbesserungen und sorgt für eine effizientere Verminderung des PtcCO2 im Vergleich zu einer BPV-S/T-Therapie.¹,²
Klinisch bewährte Lösungen
Unabhängig geprüfte Outcomes belegen die Reduktion oder Normalisierung von PtcCO2.¹,² Die Kombination von BPV-S/T mit der AVAPS-Beatmungsfunktion (Bi-Level-Druckbeatmung mit Spontan/Zeit-Modus) bietet physiologische Verbesserungen und sorgt für eine effizientere Verminderung des PtcCO2 im Vergleich zu einer BPV-S/T-Therapie.¹,²
Unabhängig geprüfte Outcomes belegen die Reduktion oder Normalisierung von PtcCO2.¹,² Die Kombination von BPV-S/T mit der AVAPS-Beatmungsfunktion (Bi-Level-Druckbeatmung mit Spontan/Zeit-Modus) bietet physiologische Verbesserungen und sorgt für eine effizientere Verminderung des PtcCO2 im Vergleich zu einer BPV-S/T-Therapie.¹,²
Erfüllt auch individuelle Patientenanforderungen
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DreamStation BiPAP ST30 AAM passt sich den Atemmustern der Patienten an, um die applizierte Druckunterstützung und die maschinelle Beatmung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Mit Daten über die Nutzung durch den Patienten, die Compliance und die Effizienz bleiben Sie täglich auf dem Laufenden.
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DreamStation BiPAP ST30 AAM passt sich den Atemmustern der Patienten an, um die applizierte Druckunterstützung und die maschinelle Beatmung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Mit Daten über die Nutzung durch den Patienten, die Compliance und die Effizienz bleiben Sie täglich auf dem Laufenden.
Erfüllt auch individuelle Patientenanforderungen
DreamStation BiPAP ST30 AAM passt sich den Atemmustern der Patienten an, um die applizierte Druckunterstützung und die maschinelle Beatmung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Mit Daten über die Nutzung durch den Patienten, die Compliance und die Effizienz bleiben Sie täglich auf dem Laufenden.
DreamStation BiPAP ST30 AAM passt sich den Atemmustern der Patienten an, um die applizierte Druckunterstützung und die maschinelle Beatmung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Mit Daten über die Nutzung durch den Patienten, die Compliance und die Effizienz bleiben Sie täglich auf dem Laufenden.
Patienten-orientiertes Design
Patienten-orientiertes Design
Das diskrete Design der DreamStation wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es problemlos auf dem Nachttisch platziert werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden.
Patienten-orientiertes Design
Das diskrete Design der DreamStation wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es problemlos auf dem Nachttisch platziert werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden.
Patienten-orientiertes Design
Das diskrete Design der DreamStation wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es problemlos auf dem Nachttisch platziert werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden.
Das diskrete Design der DreamStation wird den Ansprüchen der Patienten an ein Therapiegerät gerecht. Zudem ist es so leicht und kompakt, dass es problemlos auf dem Nachttisch platziert werden kann. Die DreamStation verfügt über eine leicht verständliche Menüführung und einen Farbbildschirm an der Vorderseite, der sowohl im Liegen als auch im Sitzen einfach vom Bett aus bedient werden kann. Der leicht zu handhabende Befeuchter mit gut zugänglicher und einfach zu reinigender Wasserkammer kann optional verwendet werden.
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak ist ein Algorithmus zur automatisierten Auslösung bei Einatmung, Zyklussteuerung und Leckagekompensation, der die Beatmung an den natürlichen Atemrhythmus des Patienten anpasst. Mit Digital Auto-Trak wird die Auslösung von Atemzügen und die Zyklussteuerung auf den individuellen Krankheitsverlauf abgestimmt, so dass manuelle Anpassungen überflüssig werden.
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak ist ein Algorithmus zur automatisierten Auslösung bei Einatmung, Zyklussteuerung und Leckagekompensation, der die Beatmung an den natürlichen Atemrhythmus des Patienten anpasst. Mit Digital Auto-Trak wird die Auslösung von Atemzügen und die Zyklussteuerung auf den individuellen Krankheitsverlauf abgestimmt, so dass manuelle Anpassungen überflüssig werden.
Digital Auto-Trak
Digital Auto-Trak ist ein Algorithmus zur automatisierten Auslösung bei Einatmung, Zyklussteuerung und Leckagekompensation, der die Beatmung an den natürlichen Atemrhythmus des Patienten anpasst. Mit Digital Auto-Trak wird die Auslösung von Atemzügen und die Zyklussteuerung auf den individuellen Krankheitsverlauf abgestimmt, so dass manuelle Anpassungen überflüssig werden.
Digital Auto-Trak ist ein Algorithmus zur automatisierten Auslösung bei Einatmung, Zyklussteuerung und Leckagekompensation, der die Beatmung an den natürlichen Atemrhythmus des Patienten anpasst. Mit Digital Auto-Trak wird die Auslösung von Atemzügen und die Zyklussteuerung auf den individuellen Krankheitsverlauf abgestimmt, so dass manuelle Anpassungen überflüssig werden.
Individuelle vernetzte Versorgung
Individuelle vernetzte Versorgung
Die bewährten klinischen Innovationen von Philips unterstützen eine individuelle vernetzte Versorgung, welche auf die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten eingeht. Gleichzeitig ist dies die erste nichtinvasive Beatmungslösung, mit der in jedem nichtinvasiven Beatmungsmodus Hyperkapnie und OSA gleichzeitig und automatisch behandelt werden können.
Individuelle vernetzte Versorgung
Die bewährten klinischen Innovationen von Philips unterstützen eine individuelle vernetzte Versorgung, welche auf die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten eingeht. Gleichzeitig ist dies die erste nichtinvasive Beatmungslösung, mit der in jedem nichtinvasiven Beatmungsmodus Hyperkapnie und OSA gleichzeitig und automatisch behandelt werden können.
Individuelle vernetzte Versorgung
Die bewährten klinischen Innovationen von Philips unterstützen eine individuelle vernetzte Versorgung, welche auf die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten eingeht. Gleichzeitig ist dies die erste nichtinvasive Beatmungslösung, mit der in jedem nichtinvasiven Beatmungsmodus Hyperkapnie und OSA gleichzeitig und automatisch behandelt werden können.
Die bewährten klinischen Innovationen von Philips unterstützen eine individuelle vernetzte Versorgung, welche auf die speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten eingeht. Gleichzeitig ist dies die erste nichtinvasive Beatmungslösung, mit der in jedem nichtinvasiven Beatmungsmodus Hyperkapnie und OSA gleichzeitig und automatisch behandelt werden können.
Automated Airway Management
Automated Airway Management
DreamStation erlaubt in jedem Beatmungsmodus die automatische dynamische Sicherung der oberen Atemwege des Patienten - AAM (Automated Airway Management). Jede Nacht findet eine fortwährende Überwachung statt, auf Änderungen in den oberen Atemwegen wird mit geringstmöglichem Druck reagiert. Das AAM trägt dazu bei, die Beatmungsanforderungen des Patienten bei geringstmöglichen Bi-Level-Drücken zu erreichen.
Automated Airway Management
DreamStation erlaubt in jedem Beatmungsmodus die automatische dynamische Sicherung der oberen Atemwege des Patienten - AAM (Automated Airway Management). Jede Nacht findet eine fortwährende Überwachung statt, auf Änderungen in den oberen Atemwegen wird mit geringstmöglichem Druck reagiert. Das AAM trägt dazu bei, die Beatmungsanforderungen des Patienten bei geringstmöglichen Bi-Level-Drücken zu erreichen.
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DreamStation erlaubt in jedem Beatmungsmodus die automatische dynamische Sicherung der oberen Atemwege des Patienten - AAM (Automated Airway Management). Jede Nacht findet eine fortwährende Überwachung statt, auf Änderungen in den oberen Atemwegen wird mit geringstmöglichem Druck reagiert. Das AAM trägt dazu bei, die Beatmungsanforderungen des Patienten bei geringstmöglichen Bi-Level-Drücken zu erreichen.
DreamStation erlaubt in jedem Beatmungsmodus die automatische dynamische Sicherung der oberen Atemwege des Patienten - AAM (Automated Airway Management). Jede Nacht findet eine fortwährende Überwachung statt, auf Änderungen in den oberen Atemwegen wird mit geringstmöglichem Druck reagiert. Das AAM trägt dazu bei, die Beatmungsanforderungen des Patienten bei geringstmöglichen Bi-Level-Drücken zu erreichen.
Immer eine gute Verbindung zu Ihren Patienten
Immer eine gute Verbindung zu Ihren Patienten
DreamStation bietet die umfassendsten Verbindungsoptionen aller führenden Beatmungsmarken.³ Dank integrierter Bluetooth®-Funktion an jedem Gerät und optionalen WLAN- und GSM-Modems finden Sie für jeden Patienten die optimale und kostengünstigste Lösung.
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Immer eine gute Verbindung zu Ihren Patienten
DreamStation bietet die umfassendsten Verbindungsoptionen aller führenden Beatmungsmarken.³ Dank integrierter Bluetooth®-Funktion an jedem Gerät und optionalen WLAN- und GSM-Modems finden Sie für jeden Patienten die optimale und kostengünstigste Lösung.
DreamStation bietet die umfassendsten Verbindungsoptionen aller führenden Beatmungsmarken.³ Dank integrierter Bluetooth®-Funktion an jedem Gerät und optionalen WLAN- und GSM-Modems finden Sie für jeden Patienten die optimale und kostengünstigste Lösung.
¹ 1Murphy, Patrick, et al. “The effect of volume targeted pressure support (PS) ventilation with autotitrating expiratory positive airways pressure (EPAP) and back up rate (BUR) on sleep quality in COPD-obstructive sleep apnoea (OSA) overlap syndrome.”<br>European Respiratory Journal 42.Suppl 57 (2013): P2583. With respiratory insufficiency patients diagnosed with COPD.
² Windisch, Wolfram. "Average Volume-Assured Pressure Support in Obesity Hypoventilation." CHEST 130 (2006): 815 With respiratory insufficiency patients diagnosed with Obesity Hypoventilation Syndrome
³2016 Interne Beurteilung führender BiPAP-Konkurrenzprodukte mit Backup-Atemfrequenz; Vergleich der Produktlinien Resmed Lumis und AirCurve NIV.
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